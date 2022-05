Ao pegar chapéu na garagem, homem nota que uma cobra está usando seu acessório

Imagine o seguinte: Você está saindo de casa, mas antes decide levar o seu chapéu consigo. Ao encontrar o acessório, percebe que há outro alguém usando-o. Contudo, não é uma pessoa, mas sim uma cobra. Foi o que aconteceu com uma família australiana, de acordo com as informações do portal The Dodo.

A família australiana costumava deixar as coisas penduradas em sua garagem. Mas não havia preocupação nenhuma com este detalhe, já que sempre fizeram isso. E, certamente, não havia razão nenhuma para se preocuparem, não é? A menos que soubessem o que estava por vir.

No meio dos itens pendurados, estava o chapéu de um membro da família. Antes de sair, o integrante da casa foi buscar o acessório, porém percebeu algo... diferente. Havia outro alguém usando o chapéu.

A cobra é encontrada descansando no acessório

A cobrinha píton-tapete fez do chapéu seu novo ponto de pouso. Aparentemente, o animal resolveu que aquele seria o lugar perfeito para ocupar naquele dia. Com um dia ensolarado convidativo, a cobra não resistiu o chapéu “chamando-a” para o cochilo e resolveu pegar o item “emprestado”.

REPRODUÇÃO/FACEBOOK/SUNSHINE COAST SNAKE CATCHERS

“Um pouco mais frio nos últimos dias, mas ainda estamos recebendo ligações de cobras e cobras sonolentas tentando aproveitar ao máximo o sol tentando se espremer entre as nuvens”, escreveu Sunshine Coast Snake Catchers em um post no Facebook.

REPRODUÇÃO/FACEBOOK/SUNSHINE COAST SNAKE CATCHERS

Ao ver a cobrinha tomando aquele espaço, a família não desejava incomodar o animal. Contudo, precisavam do acessório e contaram o regaste da cobra para que pudessem retirá-la de lá. “Agradeço a Dave por sair e realocar esse píton atrevida de volta para o mato”, escreveu o grupo de resgate de cobras no Facebook.

A partir de agora, o animal poderá tirar longos cochilos sem ser incomodado por ninguém em seu habitat natural. Seja nos dias frios, ou nos mais ensolarados.