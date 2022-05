4 alimentos que podem te acalmar na hora da ansiedade

Você já passou por uma crise de ansiedade ou até mesmo sofre com isso, mas não sabe como proceder? Nesse momento, alguns exercícios podem te ajudar, como por exemplo o controle de respiração ou focar em algum ponto específico e prestar bastante atenção neste lugar. Porém, às vezes essas técnicas não são eficazes, então é preciso outras saídas e nesse caso, alguns alimentos podem ajudar.

“Entendemos que existe uma conexão entre o cérebro e o intestino e, nas últimas duas décadas, surgiram evidências de que o que comemos influencia nosso humor e como nos sentimos”, explicou a psiquiatra e nutricionista Uma Naidoo à revista Shape (texto em inglês).

Hoje em dia, já é estudado a influência dos alimentos em condições psicológicas. Por isso, confira a seguir 5 alimentos que podem te acalmar na hora da ansiedade de acordo com o site Meganotícias (em espanhol).

Chocolate amargo

Muitas pessoas optam por ingerir doces ou alimentos processados na hora da ansiedade. Nesse caso, o mais indicado é o chocolate amargo, pois ele contem flavonoides que melhoraram a função cerebral e o fornecimento de sangue ao cérebro, com o órgão produzindo respostas mais eficientes em uma situação estressante.

Amora

A amora é uma ótima opção pois possui muitas substâncias que combatem as crises, a antocianinas, um flavonoide que reduz os danos causados pelo estresse oxidativo.

Verduras

Os altos níveis de fibras dos vegetais podem controlar os níveis de açúcar no sangue e ajudar na saciedade. De acordo com o Dr. Naidoo, ter picos e quedas em sua glicose no sangue pode causar mudanças em sua energia, piorando assim sua ansiedade.

Legumes

Os grupos de legumes possuem diversas vitaminas, minerais e nutrientes, sendo essas substâncias fundamentais, pois promovem a produção de neurotransmissores. Pessoas que possuem deficiências desse itens são mais propensas a sofrer de depressão e ansiedade.

