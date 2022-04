Os signos que se abrem para as conexões com facilidade

Reprodução - How I Met Your Mother (MONTY BRINTON/CBS)

Quando o assunto é conectar e estabelecer uma troca com as pessoas ao redor, alguns signos possuem uma maior facilidade.

Confira quais são:

Gêmeos

A personalidade simpática e expansiva do geminiano está sempre em busca de um novo diálogo. São ótimos em expressar as ideias, por isso conseguem atrair as pessoas que desejam ouvi-lo, pensam em comum ou até querem debater. Ele sempre está criando pontes e pode apresentar as pessoas umas as outras.

Câncer

O canceriano é capaz de se abrir com quem possui interesses em comum ou expressa o que sente. Eles realmente param para ouvir e criam conexões com muito tato nas palavras, compartilhando afeto e apoio, mesmo que não conheçam o outro tão bem assim. Estas atitudes transmitem confiança.

Leão

O leonino chama a atenção, mas também busca dialogar positivamente com quem está ao redor. Ele escolhe as melhores conexões para ter por perto, mas não se fecha para as outras, pois valoriza muito a amizade e aliados. Este signo quase sempre é alma da festa e das conversas, reunindo pessoas a sua volta.

Libra

O libriano é capaz de tocar as outras pessoas com a sua simpatia e personalidade agradável mesmo em situações mais formais. Como é elegante e gentil, irá ser aquele que entrega leveza e sempre parece uma boa companhia. Seus muitos interesses podem se identificar com as outras pessoas facilmente.

Escorpião

O escorpiano é quem gosta de dividir as emoções que os outros e se conectar, inclusive de forma artística. Este signo não passa despercebido e seu mistério também é magnético. Facilmente tem uma “química” mutua com alguém e não se fecha; arrisca na conexão.

Sagitário

O sagitariano sempre está em busca de contar sobre suas experiências e absorver as das outras pessoas também. Ele torna-se quem puxa assunto ou entra nas questões mais interessantes em uma conversa, o que facilmente coloca gente ao seu lado.

