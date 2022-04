NASA: Telescópio Hubble capta ‘objeto’ com formato ‘incomum’ no espaço; confira registro

Crédito (NASA, ESA, and the Hubble Heritage Team (STScI/AURA))

O Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA) mostrou recentemente a visão completa impressionante de ‘objeto’ com formato ‘incomum’ no espaço.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, a visão do Hubble da dupla de galáxias Arp 142 lembra um pinguim com seu ovo.

Telescópio Hubble capta ‘objeto’ com formato ‘incomum’ no espaço

A imagem foi divulgada nesta semana, nas redes sociais, para marcar o Dia Mundial do Pinguim, comemorado em 25 de abril.

Arp 142 fica a 326 milhões de anos-luz de distância na constelação sul de Hydra. Confira o registro impressionante:

NGC 2936 é uma galáxia observável na direção da constelação Hydra. Ela faz parte do par de galáxias em interação Arp 142.

Originalmente uma galáxia do tipo espiral, NGC 2936 é fortemente atacada pela gravidade de sua companheira elíptica NGC 2937 após um encontro próximo entre elas.

Ainda de acordo com as informações, pelo formato, ela recebeu o apelido de “o pinguim”.

Telescopio espacial Hubble

Hubble é um dos telescópios espaciais mais renomados da astronomia moderna que orbita fora da atmosfera terrestre.

O instrumento fica em uma órbita circular ao redor do planeta Terra a 593 quilômetros acima do nível do mar, com um período orbital entre 96 e 97 minutos.

Texto com informações da NASA