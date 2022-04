Não pense duas vezes: essas são as 4 situações em que você deve procurar um médico imediatamente Imagem: Pexels

Você é do tipo de pessoa teimosa, que evita ‘dar trabalho’ ou causar preocupação nas pessoas e por isso não procura ajuda médica mesmo quando está doente? Claro, em alguma situações simples, é até comum não precisar ir em um especialista, e em alguns casos esses profissionais até indicam que você não vá ao hospital para não sobrecarregar o sistema. Porém, existem situações que a procura por um pronto-socorro deve ser de imediato, pois as chances do problema agravar em virtude da demora são grandes.

A seguir você confere 4 situações em que você deve procurar um médico imediatamente.

1. Ao bater a cabeça

Mesmo sendo uma parte aparentemente bem forte do nosso corpo, qualquer batida na cabeça deve ser levada a sério. Uma das emergências mais graves que existem é o traumatismo craniano, por isso, mesmo que não haja ferimentos externos ou sangramentos, é preciso passar por exames. Alguns dos sinais de que pode ter problemas de saúde após um trauma deste tipo são: vômitos, tonturas, náuseas, problemas de memória, problemas de concentração ou sensibilidade à luz. Caso você apresente um destes ou note alguém nessa situação após uma queda, acidente, etc, o socorro médico precisa ser imediato.

2. Febre que não diminui

A febre é um sinal que o corpo dá para dizer que existe algo de errado e há dois critérios se tratando dessa situação que é aconselhável a ida ao médico: a primeira possibilidade é que caso você mantenha uma temperatura alta por três dias ou mais, e a segunda é se o termômetro ultrapasse os 39°C.

3. Tosse por mais de duas semanas

A tosse é até um sintoma comum em diversas infecções, como um resfriado ou alergia, mas caso ela dure mais que o ‘normal’, é preciso que haja uma consulta com um médico, principalmente se for acompanhada de problemas respiratórios, chiado nos pulmões, catarro persistente e perda de peso. Em tempos de covid, uma tosse que não passa pode ser um sintoma ou até mesmo manifestação de covid persistente, caso você tenha sido afetado.

4. Perda de peso muito rápida

Caso você tenha perdido peso mesmo sem estar trabalhando para isso, como por exemplo realizando dietas e exercícios físicos, é preciso prestar atenção, Se você perdeu entre 5 e 10% da sua massa corporal, em um intervalo de 6 meses, você deve consultar um médico. Essa perda de peso pode ser causada por uma variedade de complicações médicas que vão desde depressão, diabetes, problemas de tireoide, câncer e doença de Crohn.

