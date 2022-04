Como é namorar um taurino?

O signo de touro é o segundo do zodíaco. É um signo do elemento Terra, regido pelo planeta Vênus, que tem relação com a estética. O símbolo astrológico, como o próprio nome já diz, é o touro. Uma criatura que, quando irritada, pode ser temida por muitas pessoas, e isso resume muito bem as pessoas deste signo.

Ok, que você não deve irritar um taurino você já sabe, mas como é um relacionamento com esse signo?

Segundo o Metro Reino Unido (site em inglês), o taurino é uma pessoa agradável, reconfortante, tranquila e boa de estar por perto por ser bem descontraída. Alguns dizem que são pessoas preguiçosas, mas a verdade é que taurinos sempre estão em busca de prazer e vão deixar você ser você mesmo. A seguir você confere uma lista aleatória de coisas que taurinos gostam:

Horas no sofá;

Descanso profundo;

Dias de spa;

Tempo aconchegante com os entes queridos;

Comida;

Compras;

Socialização (mas que tenha relaxamento depois);

Flerte;

Romance;

Noites de encontros;

Sexo;

Velas;

Perfume;

DIY (faça você mesmo)

Culinária;

Caminhar na natureza;

Massagem;

Aromaterapia;

Mimos;

Fazendo tudo no seu próprio ritmo e velocidade;

Documentários;

Reality shows;

Histórias da vida real.

O taurino também é visto como alguém teimoso. Mas na verdade o signo é analítico, que pensam em tudo, por isso suas opiniões levam um tempo para serem criadas para que não mudem de opinião facilmente. No amor, as pessoas de Touro são românticas, gostam de contato físico, são leais, muito amorosas e gostam de receber atenção.

Signos compatíveis

Os signos mais compatíveis com Touro são Câncer, Escorpião e Peixes, em virtude da demonstração de afeto e a estabilidade emocional que esses signos oferecem e que o taurino aprova, além de Virgem e Capricórnio.

