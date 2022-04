Como cada signo deve lidar com o Eclispse em Touro

O mês se despede com um grande Eclipse em Touro! Em 30 de abril, o evento anuncia energias de mudanças e recomeços, marcando curas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira o conselho especial para cada signo do zodíaco lidar com o Eclispse em Touro que terá efeito nos próximos seis meses:

Áries

Momento de confiar no seu poder de planejar e construir uma história mais generosa para si mesmo, sabendo como multiplicar e investir naquilo que é positivo.

Touro

Aceite que este é um período de sensibilidade e mudanças profundas, pois assim voce pode descansar e permitir que o despertar venha de forma mais leve.

Gêmeos

Entregue-se as mudanças com adaptabilidade e saiba que antes de algumas bagunças ficam ainda mais caóticas durante o momento da organização; siga o passo a passo.

Câncer

Permita compreender aquilo que feriu e comece a curar com amor, atenção e otimismo. As feridas também são lembretes do quanto somos fortes e podemos reconstruir.

Leão

Não existe escolhas erradas e certas quando as aprendizagens são absorvidas para o crescimento. Olhe para você com mais confiança e tenha clareza sobre o próprio potencial.

Virgem

A medida que os caminhos e oportunidades surgem, é preciso expandir as perspectivas, mesmo para olhar as sombras. Deixa a zona de conforto para trás.

Libra

Tenha discernimento sobre a forma que se relaciona e a energia que entrega, sabendo que você deve a nutrir mais a si mesmo do que qualquer outra pessoa. Não se sinta mais inferior ou menos merecedor.

Escorpião

Seja mais honesto com seus desejos e valores para não se colocar em último lugar. Aquilo e aqueles que o apreciam sinceramente, não se afastam quando você começa a evoluir e crescer.

Sagitário

Hora de atualizar os hábitos e rotinas em sua vida para viver mais por você ou aquilo que inspira de verdade. É impossível dar um salto importante se algo o mantém atado.

Capricórnio

Bata suas asas e viva novas aventuras que preenchem o coração de felicidade. A vida pede para tocar os projetos que inspiram e descobrir seus desejos mais verdadeiros.

Aquário

Permita que as mudanças profundas aconteçam e não tema se conectar com as próprias emoções ou sentimentos. É hora de curar e enfrentar a própria sensibilidade com coragem.

Peixes

A energia de crescimento é mágica, mas você precisa se libertar para abrir espaço ao que importa agora. As experiências agora são renovadoras e é preciso sentir o mundo aberto a novas perspectivas.

