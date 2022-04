Bebidinha caseira com couve, beterraba e gengibre que acelera metabolismo e faz você queimar gordura. (Reprodução/Pixabay - congerdesign)

Dentre as opções no seu cardápio, pode incluir os sucos detox sem medo de ser feliz! As propriedades antioxidantes e diuréticas estão presentes em bebidas como esta, à base de frutas e vegetais.

As bebidas detox podem te auxiliar no processo de perda de peso. Contudo, deve fazer parte de um cardápio balanceado e completamente nutritivo.

Além do baixo teor de calorias contido em bebidas como esta, os benefícios vão de controlar a sua fome até entregar os nutrientes necessários para o organismo.

De acordo com o portal Tua Saúde, os sucos detox são ricos em água e vitaminas minerais, tendo a recomendação de consumo de 250 a 500 ml ao dia, junto com uma alimentação saudável.

Com a receita compartilhada do portal Tua Saúde, que tal experimentar um suco maravilhoso de couve, beterraba e gengibre?

Vamos à receita?

Suco de couve, beterraba e gengibre

O pepino e a couve te auxiliam na liberação de líquido retido e o gengibre acelera o metabolismo, auxiliando na queima de gordura e no emagrecimento. Cada copo de 250 ml desse suco contém aproximadamente 100 calorias.

Ingredientes:

2 folhas de couve;

1 colher de folhas frescas de hortelã;

1 beterraba pequena;

1/2 pepino com casca;

1 colher de café de gengibre fresco ralado;

1 copo de água.

Modo de preparo:

Lave bem as folhas de couve, as folhas de hortelã, a beterraba e o pepino. Em seguida, descasque a beterraba.

Corte a beterraba e o pepino em cubos e leve ao liquidificador. Coloque os demais ingredientes no liquidificador e bata por 3 minutos.

Agora é só coar e beber! Recomenda-se que a bebida seja consumida sem a adição de adoçantes e açúcares.

O suco pode ser armazenado em um refratário bem protegido e mantido sob refrigeração por até 6 horas.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Além disso, não esqueça que nenhuma prática de consumo é recomendada sem antes se consultar com um profissional médico, para que seu quadro de saúde seja devidamente avaliado e a melhor alternativa indicada.