Veja a hora em que você deve jantar se deseja viver por muitos anos

Manter hábitos saudáveis é sempre indicado se você deseja levar uma vida plena, sem correr riscos de doenças e com a saúde em dia. Porém, mesmo mantendo uma rotina regrada de exercícios e alimentação saudável, muitas pessoas acabam adoecendo, principalmente na velhice.

Pensando nisso, este estudo publicado na National Library of Medicine (Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos) e mostrado no site Meganotícias se dedicou a descobrir hábitos das pessoas mais que vivem por mais tempo. O estudo se manteve investigando a alimentação de 68 adultos na faixa etária entre 90 e 100 anos que vivem em Abruzzo, na Itália e os pesquisadores compreenderam um padrão de rotina que contribuem para a longevidade.

Quais os melhores horários para as refeições?

Segundo a pesquisa, o horário médio considerado o mais apropriado para jantar seria relativamente cedo, às 19h13, para ser exato. Além da janta, o dia desses idosos começava às 6h18, com um café da manhã leve. Já o almoço, considerado por eles a refeição mais importante do dia, era por volta das 12h38.

Além da semelhança entre o horário de refeição, o tipo de comida também repetia um padrão: 95% deles diziam comer muitos alimentos preparados de raiz e o consumo de produtos industrializados seria muito limitado. O peixe também era um alimento altamente consumido, repetido nas refeições duas vezes na semana, junto com cereais, frutas e verduras, eses muito indicados pelos altos níveis de minerais, nutrientes, vitaminas e fibras.

