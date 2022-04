Sexo: Até que ponto o ‘sexo selvagem’ pode ser perigoso? Entenda como definir os limites com seu parceiro. (Reprodução/Focus Features)

Além de ser benéfica para o bem-estar, a atividade sexual pode ser prazerosa aos envolvidos, desde que seja consentida e confortável. Diversas são as formas de fazer sexo, tudo varia da criatividade e dos fetiches em questão. Informações são baseadas no portal Nova Mulher.

Dentre as formas de fazer sexo, existe o estilo mais “violento”, conhecido como “sexo selvagem”. Justamente por envolver uma atividade mais agressiva, é importante que limites sejam estabelecidos para que o prazer não se converta em sofrimento.

Em entrevista para o portal Allure, a terapeuta sexual, Vanessa Marin, respondeu algumas perguntas sobre como alcançar uma vida sexual saudável.

O sexo violento é visto como tapas fortes e enforcamento, em algumas das vezes, porém varia da ocasião. Isso irá depender da intensidade e preferências dos envolvidos.

Vida sexual saudável

De acordo com Vanessa Marin, há influência dos filmes pornô que são agregadas no sexo de seus clientes com asfixia e tapas, caracterizado como um problema frequente.

“Muitos homens que fazem sexo com mulheres assumem que essas atividades são agora ‘a norma’. Mas asfixia e tapa são atividades bastante intensas que definitivamente exigem o consentimento entusiástico de ambas as partes. (Para registro, toda atividade sexual requer consentimento entusiástico)”, explica a terapeuta.

A asfixia pode ser extremamente perigosa, caso você não saiba aplicar as técnicas requeridas, como: pressionar nas laterais do pescoço, mas nunca na frente da garganta, além de aprender sobre os limites da pressão e intensidade que podem ser usados.

É importante que haja a comunicação entre os envolvidos para que tudo seja consentido e dentro dos limites estabelecidos. Vale lembrar que tapas podem ser prejudiciais, caso feitos em partes sensíveis do corpo e com a técnica errada.

Outro ponto a ser prestado atenção é na asfixia. O ato de enforcar pode impactar no emocional da pessoa, além de machucá-la fisicamente caso as técnicas corretas não sejam aplicadas.

“Cada pessoa tem uma compreensão diferente do que “sexo violento” significa. Se você não tiver uma conversa aberta com seu parceiro sobre não querer ser estrangulado ou esbofeteado, você definitivamente precisa fazer isso imediatamente”, continua a explicar.

“Diga as atividades específicas que você gosta e quer que ele faça. Como é a sua versão ideal de sexo violento? Você quer que ele te beije apaixonadamente e intensamente? Você quer que ele segure suas mãos sobre sua cabeça quando você estiver tendo relações com a posição papai e mamãe? Você gosta quando ele fala sacanagem com você? Quanto mais detalhado você conseguir, melhor”, completa.

Pode até ajudar desenhar um gráfico para ele, com colunas sim e não. Coloque claramente asfixia e tapas na coluna do não”, finaliza Vanessa.