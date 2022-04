Os signos que passam por uma explosão de intuição no fim de semana

O último fim de semana de abril de 2022 está chegando e alguns signos do zodíaco são agraciados com uma intuição poderosa, mas que também tornará as energias mais intensas.

Saiba quem irá precisar lidar com isso e o que fazer:

Libra

Momento de mergulhar fundo em alguns assuntos. A intuição e a sensibilidade estão em alta para que você seja mais honesto com o que sente e quer para o futuro. Compreenda o que precisa ir embora ou as lutas que serão travadas para superar desafios, especialmente nos relacionamentos. As mudanças que devem chegar em maio de 2022 são principalmente voltadas para as parcerias.

Escorpião

Hora de cuidar mais da própria saúda, tanto física como mental e emocional. Não se esqueça de que a sensibilidade e intuição em alta abrem espaço para um processo de transformação que será intenso; as sementes plantadas agora darão frutos no futuro. Este é o momento de se colocar em primeiro lugar e se acolher como sempre deveria ter sido feito.

Capricórnio

Tudo será mais intensos e sensível este fim de semana, inclusive a sua intuição. Evite o drama e procure compreender aspectos importantes da sua energia. A vida amorosa pode entrar em análise e parcerias são colocadas em uma balança; seja justo, mas também arrisque pensar fora da caixa. A originalidade e potencial serão relembrados a todo momento em maio de 2022.

Aquário

Sua intuição e percepção do mundo ao redor irá aumentar consideravelmente. É hora de se permitir acessar esta sensibilidade e compreender de verdade o que acontece com as outras pessoas. Para muitos, é um momento de limpeza e de se desfazer do que já não serve mais. As sementes que são plantadas em maio também precisam são separadas; umas são melhores do que outras e cabe a decisão a você.

