Horóscopo do fim de semana: As previsões para cada signo de 29 de abril a 1 de maio de 2022

Mais um fim de semana chegou e o horóscopo reserva surpresas importantes para todos os signos do zodíaco.

Confira as previsões para cada signo do zodíaco de 29 de abril a 1 de maio de 2022:

Áries

Você analisará uma mudança de atitude e de vida; lembre-se que você está no momento certo para iniciar um novo ciclo e prosperar. Você recebe o convite para fazer uma viagem, embora seja uma aventura rápida.

Sexta-feira para fazer pagamentos de última hora; você terá muito trabalho e reuniões. Lembre-se que seu signo é muito realizado em tudo que faz, então tente administrar seu tempo.

Você ganha dinheiro extra ou um aumento de salário; se você tem seu próprio negócio, tente planejar investimentos e busque ser bem-sucedido com responsabilidade.

Cuidado com um ex que falará mal de você ou tentará prejudicar sua vida. Afaste-se dos rancores. Você terá sorte com os números 02, 13 e 40; inclua seu dia de nascimento para personalizar sua sorte.

Touro

Sexta-feira de estar com pressa para realizar todo o trabalho pendente. Lembre-se que seu signo sempre gosta de ter a vida em ordem, mas é preciso fazer isso sem tensão.

Você um convite para almoçar ou jantar; você vai se divertir muito. Evite comentar sobre o que os ouros e entrar em problemas por causa de fofocas. Tente ser mais discreto.

Não seja tão rancoroso e tente perdoar quem o feriu. Tenha cuidado com seu dinheiro, pois são tempos para economizar.

No amor, você continuará com seu parceiro estável e os solteiros terão um amor muito fugaz e apaixonado que pode ser do signo de Aquário ou Virgem. A sorte virá na sexta-feira com os números 06 e 15.

Gêmeos

A sorte ainda está do seu lado e isso levará a surpresas agradáveis que estão chegando. Lembre-se de não confiar muito em seus amigos porque seu signo atrai muita inveja.

Você faz uma viagem e finaliza algo importante; seu ponto fraco é focar em muita coisa e não conseguir dar atenção às prioridades.

No amor você, você pode estar com duas pessoas ao mesmo tempo. Seu signo precisa se decidir e entender que algumas pessoas vão embora. Tenha cuidado com problemas de infecção de pele e cuide mais, principalmente ao tomar sol.

Você faz alguns pagamentos. Você vai para um festa neste sábado que vai fazer você se sentir bem. A sorte virá neste domingo com os números 06 e 19.

Câncer

Fim de semana de estar com muitas pressões na vida pessoal. Seu signo é muito intenso e sempre procura o melhor, mas tente lembrar que você é um ser humano e não há problema em errar; tenha paciência.

Você recebe um convite para sair e pode ser de um novo amor. Cuidado com os problemas familiares, pois seu signo é muito dramático e não entende os outros, então tente manter a calma.

O dinheiro extra chega e pode ser com uma venda. Tenha cuidado com a alimentação e seja mais saudável.

Não se meta em problemas que não são seus e lembre-se que é melhor viver sua vida. No domingo você terá sorte com os números 09 e 12.

Leão

Você terá muitas alegrias e bons momentos durante o final de semana. Lembre-se que você está em uma ótima fase e virá uma surpresa muito agradável que o fará se sentir bem.

Apenas evite vícios e tente se divertir de forma saudável. Você recebe um convite; aceite e renove suas energias. Entrar em contato com a natureza é uma boa pedida.

Você paga uma dívida. Um amor do passado o procura apenas por desejo, pois sua sensualidade e atração está em alta.

Cuidado com a raiva e procure não brigar sem motivo, muito menos com sua família. Um animal de estimação chegará. Você vai bem em um curso. Você terá sorte no domingo com os números 04 e 51. Sua cor é o azul.

Virgem

Sexta-feira de mudanças radicais em seu trabalho. Será uma semana cheia de boas notícias em sua vida e significará avanços positivos em seu ambiente.

Um convite especial pode vir de amores ou amigos. Você chega a um acordo com seus superiores em seu trabalho e pode receber um aumento.

Cuide de problemas de dores nas costas e busque uma maneira de melhorar a qualidade de vida. Organize assuntos de uma mudança e aluguel.

Tente manter alguns assuntos pessoais em segredo e seja mais discreto. Você faz uma reforma na sua casa ou compra algo. Você terá sorte neste domingo com os números 19 e 21.

Libra

É um fim de semana de sorte para a chegada de dinheiro que você não esperava. Seus números são 7 e 18. Use mais laranja para atrair sorte.

Serão dias de sentir o melhor de si mesmo e fazer mudanças positivas em sua forma de pensar. Você esquecerá os rancores e raivas guardados, lembrando-se de viver no presente.

Prossiga com o exercício e cuidado com a saúde para ter mais energia e se sentir melhor. Cuide mais de você e do lar.

Você recebe um convite de um novo amor. Os casais terão alguns dias de ótima convivência e a fertilidade está em alta.

Escorpião

Esta sexta-feira será um dia de grande tensão em sua vida profissional e pessoal. Apenas lembre-se de que os problemas devem ser enfrentados na hora certa e você verá o quão bem-sucedido será no que faz.

Você recebe um convite e celebra com felicidade. Tente controlar seu ciúme para que possa viver uma relação mais harmoniosa com seu parceiro.

Uma cirurgia sai bem. Não seja mais tão impulsivo e tente controlar sua raiva, pois ela só causa problemas de saúde.

A sorte chega no domingo com os números 13 e 40. Um passeio ao ar livre ajudará a acalmar e diminuir o estresse.

Sagitário

Será um final de semana dos melhores e você viverá momentos muito agradáveis com seu parceiro e família. Aproxime-se e aproveite quem ama.

Você recebe o convite para sair nesta sexta-feira com um amor e se sentirá muito bem. Como você está prestes a iniciar um novo relacionamento, não compare seu novo parceiro com relacionamentos anteriores.

Você paga as dívidas. Uma festa especial acontece. Cuidado com problemas de dor no quadril e nas pernas. Lembre-se que é seu ponto fraco e evite esforços exagerados.

Você terá sorte com os números 23 e 44. Use a cor branca para atrair mais paz e felicidade em sua vida.

Capricórnio

Fim de semana de muitas atividades. Lembre-se que seu signo sempre quer fazer tudo ao mesmo tempo, mas é preciso dar tempo a você.

Cuide das dores de estômago e intestinais, aprendendo a comer mais saudável porque você lida com muita tensão.

Você recebe o convite neste domingo ou se junta com pessoas e passa a se destacar pelo seu carisma. Lembre-se que é bom para você conhecer pessoas interessantes em sua vida.

Você recebe dinheiro de uma dívida do passado. Um amor procura ou uma viagem a dois é planejada para maio.

Você conserta ou troca algo por uma versão mais recente. Domingo de estar com quem ama. Seus números da sorte são 27 e 66.

Aquário

Fim de semana de trabalho extra e provas. Lembre-se que é hora de fazer algo pela sua vida e não deixe passar oportunidades; injete muito incentivo para realizar todas as tarefas pendentes.

Um convite chega e o ajudará a relaxar e aproveitar mais sua vida. O dinheiro vem de comissões e trabalho extra. Cuide dos problemas estomacais e coma mais saudável.

Você fará uma viagem e os momentos ficam para sempre. Não procure mais o amor, deixe-o entrar em sua vida e aproveite sua solteirice conhecendo pessoas e se divertindo.

Seus números da sorte são 15 e 16. Use muito o amarelo para atrair sorte e brilho para a sua vida.

Peixes

É hora de fazer as mudanças necessárias para que você atraia a sorte. Lembre-se que você é o guia da sua vida e só você pode decidir os caminhos.

Você procura algo maior. Vendas e reformas. Seu pensamento é muito forte e sempre atrai o que quer.

Um amor do passado pensa ou procura por você; é preciso fechar esse ciclo e conhecer pessoas que sejam mais compatíveis. Uma viagem em maio será positiva.

Não fique dando tantas voltas no amor; se você gostar, diga para a pessoa, pois a chance de ser correspondido é grande. Seus números são 11 e 29. Tente se vestir de vermelho para ter sorte.

