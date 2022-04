5 leis ‘estranhas’ ao redor do mundo que podem te levar para a prisão!

Cada país é regido pelas suas próprias leis e a maioria delas são sérias e fazem todo o sentido. Porém, algumas dessas regras são consideradas um pouco ‘estranhas’ se vistas pelo olhar de um brasileiro, principalmente pelo fato de alguns hábitos nacionais serem considerados ilegais em outras regiões do mundo. Para que você não acabe sendo detido em alguma viagem internacional, confira a seguir as 5 leis mais diferentes pelo mundo que podem te levar para a cadeia.

1. Tomar bebida alcóolica

A primeira lei retirada desta lista é o fato de que, no Irã e Arábia Saudita não é permitido fazer o uso de bebida alcóolica em todo o território desses lugares. Levar na mala, consumir e produzir qualquer tipo de álcool causa punições severas. Em outras regiões mulçumanas, como as Maldivas, restringem o consumo de álcool, porém os hotéis e resorts fazem ‘vista grossa’ e até servem bebida.

Em outros países, como nos Estados Unidos, existe restrições sobre beber em público, que é algo ilegal na maioria dos estados.

2. Usar o Wi-Fi do vizinho

Se você tem o costume de utilizar a rede Wi-Fi do seu vizinho, mesmo que rapidamente, então não vá para Singapura. Lá utilizar a rede de internet de outra pessoa sem autorização é crime, podendo causar três anos de prisão ou uma multa de US$ 10.000 (dólares).

3. Dar descarga no vaso sanitário à noite

Você é do tipo de pessoa que já está acostumada a acordar no meio da noite para utilizar o banheiro? Pois trate de perder o costume caso vá para à Suíça. Após as 22h, o barulho da descarga pode ser considerado polução sonora no país.

4. Mascar chiclete

Em Singapura, vender e consumir chiclete são atos proibidos desde 1992. Se você não precisar da goma para tratamentos médicos, terapêuticos ou contra o cigarro, a pena pode levar até dois anos de cadeia e uma multa de US$ 100.000.

5. Comer uma fruta em público

Nessa altura, você já percebeu que Singapura gosta de ser muito específica com as suas leis. E essa é mais uma de lá: comer uma fruta específica chamada de durian ou “fruta mais fedorenta do mundo”, pode acarretar multa de US$ 500, caso for aberta em local público.