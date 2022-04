4 perfumes florais importados para você usar no dia-a-dia

Perfumes florais importados para você usar no dia-a-dia Imagem: Pexels

Cada perfume é indicado para climas e atividades específicas. Alguns são mais chamativos e fortes, ideais para eventos. Outros apresentam notas mais adocicadas, perfeitos para encontros e festas. Já outros possuem um aroma floral e fresco, para ser usado diariamente. E é sobre esse último tipo que você vai conferir uma lista elaborada pela youtuber Caroline Luiza.

Idôle (Lancôme)

Essa é uma fragrância chipre floral versátil, podendo ser usado diariamente no trabalho e também em eventos noturnos, porém não é um perfume que chama muita a tenção.

As notas de topo são Pera e Bergamota, as notas de coração são Rosa Turca, Rosa Centifolia e Jasmim Indiano e as notas de fundo são Almíscar Branco e Baunilha.

Olympéa Blossom (Paco Rabanne)

Essa é uma fragrância parecida com a anterior, mas o que muda é que ela é um chipre frutado. Sua fixação é considerada boa. Mesmo com notas adocicadas, não é um perfume que exala aroma doce.

As notas de topo são Rosa Damascena e Pimenta Rosa, as notas de coração são Pera, Sorvete e Groselha Preta e as notas de fundo são Baunilha, Sal, Cashmeran e Patchouli/Oriza.

Miss Dior (Dior)

Este perfume é um chipre floral que dispensa comentários, pois é o verdadeiro aroma do ‘poder’. A fragrância é a que possui maior fixação e também a mais intensa entre os citados nesta lista, por isso é o mais indicado da lista se você não gosta de retocar as borrifadas durante o dia.

As notas de topo são Pimenta Rosa, Laranja Sanguínea, Laranja Doce, Mandarina, Bergamota da Calábria e Limão, as notas de coração são Rosa de Grasse, Rosa Damascena e Folha de Jasmim e as notas de fundo são Patchouli/Oriza e Jacarandá.

Irrésistible Eau de Toilette Fraiche (Givenchy)

A versão ‘Fraiche’ possui um aroma frutado mais intenso, por isso é preciso maneirar nas borrifadas.

As notas de topo são Laranja e Pimenta Rosa, as notas de coração são Rosa Turca Vermelha e Íris e as notas de fundo são Almíscar e Cedro.

