10 mudanças em seu corpo que podem indicar que você tem câncer de ovário

O ovário é uma parte fundamental no sistema reprodutor feminino. O crescimento de células cancerosas nos ovários é um dos tipos de câncer mais comuns, ficando entre os 10 tipos que mais afetam as mulheres.

Segundo estimativa do Instituto Nacional de Câncer (INCA), entre 2020 e 2022, serão diagnosticados no Brasil 6.650 novos casos de câncer de ovário, com um risco estimado de 6,18 casos a cada 100 mil mulheres. A ciência não sabe ao certo quais são as causas desse tipo de câncer. Porém, de acordo com o site Meganotícias (em espanhol), é possível determinar alguns fatores de risco, entre eles:

Idade mais avançada (a doença é mais diagnosticada em pessoas com mais de 40 anos de idade);

Sobrepeso e obesidade;

Maternidade tardia ou se não tiver filhos;

O uso de terapias hormonais após a menopausa;

Antecedentes familiares;

Certos tratamentos de fertilidade para a aplicação de fertilização in vitro (fertilização in vitro);

Cigarro.

Sintomas

Quanto mais rápido for feito o diagnóstico, mais chances de obter um melhor resultado no tratamento. Por isso, fique atento aos seguintes sintomas, principalmente se você estiver dentro das condições citadas anteriormente:

Distensão abdominal;

Dor abdominal ou pélvica;

Problemas para comer ou sentir-se cheia, mesmo comendo pouco;

Mudanças nos hábitos urinários, como sensação de urgência ou aumento na frequência com que você vai ao banheiro;

Cansaço excessivo;

Problemas de estômago;

Dor nas costas;

Dor durante o sexo;

Prisão de ventre;

Alterações menstruais, como sangramento mais intenso ou irregularidade.

ATENÇÃO!

Em caso de suspeita, procure o médico para realizar exames correspondentes e sempre faça um checkup anual com o ginecologista. Além disso, nunca faça o uso de medicamentos sem a prescrição de um especialista.