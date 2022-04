WhatsApp: Este é documento ‘secreto’ que revela TUDO o que o app sabe sobre você

Você sabia que existe uma espécie de documento “secreto” com informações sobre o que o WhatsApp sabe com relação a você? Embora muitos desconheçam, há no aplicativo um campo para que faça a solicitação deste arquivo.

E, se você quer saber como, nós te ensinamos a seguir o passo a passo que deve ser feito e todos os detalhes complementares. Vamos lá?

Documento secreto do WhatsApp

Para solicitá-lo, faça o seguinte:

Acesse o app e clique nos três pontinhos;

Feito isso, marque a opção de “configurações” ;

; Logo após você deve selecionar o campo “conta” ;

; Por fim, basta “Solicitar informação da conta”.

Uma vez solicitado o documento, geralmente, o prazo para entrega é de até 3 dias e quando estiver pronto, você receberá uma notificação.

Dois pontos importantes e que precisam ser esclarecidos:

Primeiro: Não é possível cancelar o pedido, uma vez solicitado;

Segundo: Se você trocar de número ou eliminar sua conta, isso fará com que seja cancelado o seu pedido, e então é preciso fazer uma nova solicitação no app.

⚠️⚠️⚠️ AVISO IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Qualquer problema de atraso na entrega, divergência de informações, erro de arquivo, entre outros, deve ser consultado diretamente com o time de suporte do aplicativo de mensagens.

Além disso, queremos ressaltar que o texto é apenas informativo e que caso esteja enfrentando algum problema com seu celular, o correto é acionar o serviço de um profissional técnico para que o dispositivo seja avaliado.

