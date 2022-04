Sexo: Confira 3 chaves que despertam seus desejos sexuais

Para algumas pessoas, o sexo pode ser entendido como uma ferramenta de atender necessidades de procriação. Contudo, não se pode negar que a prática envolve muito mais do que isso. As relações íntimas estão completamente ligadas a uma série de fatores que vai além de razões como estas.

Para outros, além de uma questão biológica, o sexo também é necessário para atender as necessidades fisiológicas relacionadas ao desejo. A prática da atividade envolve diversos gostos, ferramentas, estilos diferentes, entre outros. Em resumo, a relação íntima é causada pela atração em todos os casos consentidos.

Para entender como surge esse desejo, continue lendo este artigo traduzido e adaptado do portal Psychology Today.

1 – Fator psicológico

Imprevisível e manifestado de diferentes e diversas maneiras entre homens e mulheres, o desejo sexual varia e é imprevisível. Cada pessoa reage a se adequa à prática de uma forma distinta do outro. Isso envolve questões biológicas e psicológicas.

Para os homens, a excitação geralmente é fruto do desejo. Já para as mulheres acontece o contrário; o desejo é fruto da excitação, em resposta à intimidade física, conexão emocional e uma atmosfera de concentração.

2 – Fator biológico

De acordo com o portal Psychology Today, os pesquisadores se concentram no estudo do desejo humano a partir das interferências biológicas, como neuro-hormônios, e influências psicológicas, como emoções e relacionamentos.

O olfato, por exemplo, desempenha um papel muitas vezes sutil na atração. As pesquisas revelaram que as mulheres são atraídas por parceiros com cheiro corporal natural, ou feromônios. O detalhe sinaliza um perfil genético diferente do seu e causa a atração.

3 – Relacionamento

É muito comum que homens e mulheres enfrentem uma baixa no desejo sexual em algum momento de suas vidas. Contudo, o problema pode ser revolvido com diálogos e troca de afetos.

Abordar os conflitos na relação e resolvê-los pode ser um ponto chave para quitar a baixa no desejo sexual. Seja consistente e reserve tempo suficiente para o sexo e você irá notar o desejo reaparecer.