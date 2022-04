Relacionamento: 3 razões do porquê abraços ajudam a reduzir a infidelidade do companheiro. (Reprodução/Netflix)

Dentro de uma relação, a fidelidade está completamente ligada ao caráter do casal. Episódios de traição e infidelidade são consequências do desvio moral da pessoa que agiu desta forma, e não da vítima. Contudo, estudos mostram os benefícios que um abraço caloroso pode trazer em um relacionamento.

Caso queira evitar episódios de infidelidade em seu relacionamento, aumentar a frequência de abraços seria uma ótima opção a ser considerada. Um estudo da Universidade da Carolina do Norte revelou que essa atitude possui ótimos benefícios.

Uma das vantagens está na fortificação do vínculo entre você e seu companheiro, além de agregar em sua saúde física e emocional. Uma enxurrada de hormônios positivos é liberada enquanto você abraça, como, por exemplo, a oxitocina.

Baseado nas dicas do portal Nueva Mujer, confira as três razões do porquê abraçar pode evitar que seu companheiro seja infiel.

1 – Liberação do hormônio do amor

A oxitocina, conhecida como hormônio do amor, pode ser liberada com apenas um simples abraço. De acordo com o portal Bio Bio Chile, esse hormônio potencializa as relações sociais e está atrelada com o sentimento, a confiança e a generosidade nos envolvidos.

Pode ser despertado com um simples abraço, carícia ou até mesmo um olhar diferenciado. Está na hora de você experimentar essa tática e tirar prova dos benefícios apontados, que tal?

2 – Emoções novas

Quando você abraça seu companheiro, sentidos novos são aguçados. Não somente a paixão que ele sente dentro do compromisso, mas também o desejo de estar por perto e aproveitar sua companhia.

Os pesquisadores do estudo descobriram que abraçar constantemente seu parceiro faz com que ambos não sintam a necessidade de buscar contato físico com outras pessoas. Isso diminui a probabilidade de seu companheiro ser infiel.

3 – Poder de afastar ansiedade e depressão

Os abraços também amenizam fatores que afetam sua saúde mental e a de seu parceiro. Inclusive até mesmo com familiares e amigos. A depressão, ansiedade, estresse e sentimento de solidão podem ser excluídos a partir desta ação.

Cientistas da Universidade de Duke, nos Estados Unidos, garantem que uma pessoa necessita receber abraços e carícias desde os primeiros anos de vida para evitar que os neurônios morram pela ausência de contato físico. Considerado mais um dos benefícios.

Lembre-se de uma coisa: se seu companheiro for infiel, jamais coloque a culpa em seus abraços, pois a atitude dele está ligada com o desvio de caráter.