Dor em apenas uma perna? Esse sintoma pode indicar uma trombose venosa profunda

A trombose venosa profunda ocorre quando existe um coágulo que causa o entupimento de alguma veia da perna, impedindo que o sangue circule normalmente até o coração. A condição pode acometer pessoas com idade avançada, além de ser causada por presença de doenças que deixam o sangue mais viscoso, reposição hormonal com estrogênio ou ainda por manter a perna imobilizada durante muito tempo.

Alguns sintomas podem surgir a partir da falta de circulação, os principais, de acordo com o site especializado, Tua Saúde, são:

Inchaço em uma das pernas que aumenta ao longo do tempo;

Dor repentina em uma das pernas que fica mais intensa ao longo do tempo;

Vermelhidão na perna afetada;

Sensação de calor ao tocar na perna inchada;

Veias mais visíveis na pele devido à maior dilatação;

Dor ao tocar na perna;

Pele da região afetada mais dura que o normal.

Dependendo do caso e do tamanho do coágulo, se for pequeno, podem não haver sintomas e o problema desaparece sozinho, sem precisar de tratamento. Porém, caso haja qualquer suspeita de uma trombose venosa, a procura por um médico é indispensável, para que haja uma intervenção rápida e adequada e o coágulo não se mova e afete órgãos como pulmão, cérebro, entre outros.

Quem possui maior risco?

A trombose afeta principalmente os idosos, com idade igual ou superior aos 65 anos. Além disso, as seguintes pessoas são mais propensas a desenvolver o problema:

Quem já possui histórico de trombose;

Pessoas acometidas com câncer;

Quem possui doenças que tornam o sangue mais viscoso, como macroglobulinemia de Waldenstrom ou mieloma múltiplo;

Doença de Behçet;

Histórico de infarto, AVC, insuficiência cardíaca congestiva ou doença pulmonar;

Diabetes;

Que tiveram acidente grave com grandes ferimentos musculares e fratura de ossos;

Que fizeram uma cirurgia que durou mais de 1 horas, especialmente cirurgia de artroplastia do joelho ou quadril;

Em mulheres que fazem reposição hormonal com estrogênio;

Pessoas que fazem cirurgias e ficam imobilizadas na cama por mais de 3 meses.

De acordo com estudos, pessoas infectadas com COVID-19 podem desenvolver coágulos que resultam em uma trombose venosa profunda ou embolia pulmonar, porém isso ocorre em casos mais graves. Por isso que, para diminuir os riscos, a a Sociedade Brasileira de Trombose e Hemostasia recomenda que pessoas internadas façam o uso de profilaxia com remédios anticoagulantes. Além disso, a própria vacina contra a COVID pode aumentar o risco de desenvolver coágulos e provocar trombose, porém o risco é baixo, sendo 1 (uma) pessoa em cada 175 mil, número bem inferior se comparado a pessoas que desenvolvem o problema em virtude da transmissão da própria COVID-19, que é de 15%.

LEIA MAIS:

⋅ Idosa recupera visão aos 77 anos e comemora de poder ver os bisnetos

⋅ Bebida caseira para emagrecer: Receita fácil com couve, limão e pepino

⋅ Esta é a semente que ajuda a rejuvenescer a pele; aprenda a usá-la em máscara caseira