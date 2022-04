Como cada signo deve finalizar abril de 2022

Abril de 2022 está chegando ao fim e cada signo do zodíaco deve saber como finalizar esta fase da vida para iniciar o próximo mês da melhor confira.

Confira o conselho especial:

Áries

Momento de se movimentar e comunicar, deixando de se afastar de quem é importante e começando a esclarecer alguns assuntos para facilitar no novo mês. Ideias devem ser levadas em conta.

Touro

Não tenha tanto pessimismo e busque formas de sair a diante em sua vida profissional e investimentos. Comece a planejar e ser mais responsável.

Gêmeos

Laços emocionais pedem comunicação e é preciso fazer isso sempre acreditando no seu potencial de resolver as coisas com o diálogo. Você tem um poder e deve usá-lo.

Câncer

Cure e se encha de coragem para focar em você. É preciso começar a se preparar para uma mudança, mesmo que seja preciso recuar e ficar em pausa.

Leão

Você está no centro das atenções e deve usar isso a seu favor. Apenas tenha cuidado extra com fofocas e intrigas, escolha o caminho certo.

Confira mais: Os signos se libertam após os primeiros eclipses de 2022

Virgem

Hora de estimular as descobertas, criatividade e ideias para tomar os impulsos certos no novo mês. Não tema a aventura.

Libra

Expanda sua sabedoria e reflita bastante. Novas experiências irão cobrar os ensinamentos que você já guarda dentro, mas talvez não tenha descoberto ainda.

Escorpião

Hora de finalizar algumas etapas e acordos com inteligência e boas palavras. Lide com o passado sem acreditar que ele o define.

Sagitário

O trabalho duro pode ter valido a pena, mas é preciso levar suas forças sempre para o que realmente importa, pois isso trará a verdadeira inspiração. Não cultive inimigos; é bem melhor ter aliados.

Capricórnio

Permita que a arte e a criatividade expressem sua verdade e não fique apenas em uma rotina cheia de tarefas e responsabilidades complexas; é preciso começar a encontrar o prazer a inspiração.

Aquário

Aceite a ajuda e conselhos que o guiam até o caminho certo, mas reconheça aquilo que é responsabilidade apenas sua. Hora de retomar o controle.

Peixes

Saiba escolher e pensar de forma racional, mesmo quando tudo está mais emocional. Conselhos podem ajudar a guiá-lo.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!