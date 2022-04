Assim você pode proteger suas mensagens privadas do app WhatsApp contra invasores

A verificação em duas etapas do aplicativo de mensagens WhatsApp é um recurso opcional para adicionar ainda mais segurança à sua conta.

Ao ativar o processo, qualquer tentativa de verificação do seu número de telefone no app terá de ser acompanhada por um PIN de seis dígitos criado por você através deste recurso.

Para ativar a verificação em duas etapas, abra o WhatsApp > Configurações > Conta > Verificação em duas etapas > Ativar.

Ao acionar a ferramenta, você terá a opção de inserir seu endereço de e-mail. A novidade está disponível para Android e iOS.

Como ativar a verificação em duas etapas no aplicativo de mensagens WhatsApp

“Recomendamos que você forneça um endereço de email autêntico, pois assim você reduz o risco de ficar sem acesso à sua conta caso esqueça o PIN”, orienta o app.

“Se você receber um email para desativar a verificação em duas etapas sem tê-lo solicitado, não clique neste link. Outra pessoa pode estar tentando registrar o seu número”, detalhou o app.

Ainda de acordo com as informações, é possível ativar o recurso em celulares com os sistemas operacionais Android e iOS.

Texto com informações do blog do app