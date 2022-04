Alimentos que não parecem saudáveis MAS na verdade SÃO, de acordo com uma especialista

É comum achar que alimentos saudáveis não possuem um aspecto tão apetitoso, por isso muitas crianças até evitam, mesmo não sabendo do gosto. Mas ao contrário também ocorre, e muitos alimentos que não parecem nada saudáveis, na verdade são.

Para tirar essa dúvida, a estudante de nutrição Ana Carolina Krauspenhar postou em seu TikTok um vídeo mostrando alguns alimentos que as pessoas enxergam que não são bons para a saúde, mas que na verdade podem ser benéficos. Confira a seguir:

Pipoca

Apesar de ser consumida normalmente em situações específicas, como na ida ao cinema ou assistindo um filme em casa, a pipoca é uma ótima fonte de fibras. A melhor forma de preparo é na panela, através do milho comprado no mercado, pois as famosas ‘pipocas de microondas’ possuem aditivos. Além disso, existem receitas que ensinam a fazer a pipoca sem utilizar óleo, deixando o alimento ainda mais saudável e auxiliando no processo de emagrecimento, caso seja o objetivo.

Leite em pó

O leite em pó não possui açúcar e isso faz com que o alimento seja mais recomendado em uma dieta saudável. Mas você deve estar se perguntando o motivo dessa fórmula do leite parecer mais doce, correto? A estudante de nutrição explica que isso ocorre pois a lactose (o açúcar do leite) fica mais concentrada, pois não existe água.

Açaí

Caso consumido de forma natural, principalmente a poupa, sem o acrescimento de leite condensado e outros itens, o açaí se torna uma ótima fonte de antioxidantes, vitaminas e minerais.

LEIA MAIS:

⋅ Limão e pepino: Bebida caseira fácil, rápida e com poucos ingredientes para emagrecer

⋅ Esta é a semente que ajuda a rejuvenescer a pele; aprenda a usá-la em máscara caseira

⋅ Você pode estar PREJUDICANDO seu estômago com esses 3 hábitos E NÃO PERCEBEU