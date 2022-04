7 curiosidades sobre os médicos que você não sabia (a menos que você seja um)

Existem profissões tão interessantes que você provavelmente já se imaginou exercendo a função só para tirar algumas curiosidades sobre a área, não é mesmo? Uma delas é a medicina, afinal, a informação mais comum que as pessoas que não são dessa área costumam ter é que esses profissionais estudam muito. Mas será que para por aí? A resposta é não, e por isso, você confere a seguir 7 curiosidades retiradas do site Megacurioso sobre os médicos que você não sabia... A menos que você seja um.

1. Nem todo cirurgião é superinteligente

Séries como Grey’s Anatomy costumam mostrar o médico especializado em cirurgia como ‘o melhor entre os médicos’, sendo comum o pensamento de que é ele que está no topo da hierarquia. Para chegar até ali esse profissional com certeza teve que estudar por muitos anos, porém, como o próprio nome diz, ele entende mais de cirurgias. O profissional que possivelmente terá mais conhecimento técnico de diversas áreas dentro da medicina é o clínico geral.

2. A profissão possui alto risco de suicídio

Pelo fato da profissão ser altamente estressante e com uma enorme cobrança, esses profissionais são vistos como heróis, e também como vilões, pois um erro médico é visto como intolerável para muitas pessoas. Por isso, é uma das profissões com um número alto de suicídios, de acordo com o a Journal of the American Medical Association. A depressão e a síndrome de burnout também pode fazer com que o índice aumente.

3. A caligrafia de um médico pode causar a morte do paciente

É até comum fazer brincadeiras com as letras dos médicos quando eles passam uma receita, por exemplo, mas é preciso que o farmacêutico tome muito cuidado ao interpretar o que está escrito, para que não seja te oferecido o remédio errado. Hoje em dia a prescrição eletrônica evita que erros aconteçam.

4. O efeito placebo existe de acordo com alguns médicos

O efeito placebo nada mais é do que alguém utilizar um remédio não recomendado para determinado tratamento (ou algum remédio que não faça efeito algum e nem tenha comprovação médica) e mesmo assim, o paciente alegar efeitos positivos com a medicação. Alguns médicos e cientistas dizem que, muitas vezes, a crença do paciente traz uma melhora do problema, mesmo não sabendo explicar o motivo.

5. Os médicos não gostam quando você consulte o Google

Ao perceber algum sintoma, é bem comum que, a primeira coisa a ser feita seja pesquisar sobre o que ele pode indicar. Porém, existem médicos que não aconselham isso, pois o paciente pode chegar em uma consulta achando que já tem todas as respostas, não querendo acreditar caso o médico discorde e passe outro diagnóstico para ele.

6. Nem sempre os médicos precisam examinar o paciente para saber o diagnóstico

Médicos experientes costumam descobrir o que acontece com o paciente antes mesmo de realizar exames, caso o problema não for algo muito específico. Porém, mesmo assim os exames são feitos, primeiro para que o médico tenha certeza de qual diagnóstico e tratamento realizar, e segundo porque muitas pessoas não iriam acreditar apenas na palavra do profissional caso ele não realizasse os exames. Contudo, a telemedicina (consulta online) cresceu bastante em virtude da pandemia e passou a ser vista com outros olhos.

7. A espera em hospitais não ocorre pela falta de profissionais, e sim pelo excesso pacientes

Muitas pessoas acabam indo ao médico sem que haja um motivo muito sério, gerando a sobrecarga no atendimento. Em virtude disso, é indicado que, caso seus sintomas não for grave, você marque uma consulta online.

Aviso

Este texto é de caráter meramente informativo e não tem a intenção de fornecer diagnósticos nem soluções para problemas médicos ou psicológicos. Em caso de dúvida, consulte um especialista antes de começar qualquer tipo de tratamento.

