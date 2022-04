5 perfumes femininos ideais para jovens e adolescentes

Não são apenas os adultos que gostam de se sentir cheirosos. A adolescência é uma fase onde os próprios gostos começam a aparecer e eles se tornam responsáveis por quais roupas querem vestir, produtos para o corpo que desejam usar e claro, qual aroma exalar. Porém, algumas fragrâncias ‘adultas’ são muito fortes, pois foram feitas para eventos, encontros, etc, e outras são muito doces, então é preciso chegar em um perfume que fica no meio termo.

Se você está em dúvida em qual fragrância adquirir para dar de presente para seu filho/filha, algum familiar ou você mesmo que está lendo isso e é um pouco mais jovem e gostaria de comprar o seu próprio perfume, veja as dicas da youtuber especializada em perfumes, Lidia Paina, com 5 fragrâncias que são ideais para adolescentes.

122 (Thipos)

Este é um perfume contratipo inspirado na clássica fragrância Pink Sugar, da marca Aquolina. É uma fragrância floral que exala o lado doce e carinhoso das mulheres. Suas notas são Tangerina, Cassis, Groselha Preta, Bergamota, Tiaré, Jasmim, Flor de Laranjeira, Açúcar, Baunilha e Sândalo.

Intense Cool! (O Boticário)

O perfume Cool! pertence a uma linha feita especialmente para adolescentes e jovens. Possui um aroma ideal para ser utilizado diariamente na escola, principalmente se você vai praticar esporte durante a aula, pelo seu alto poder de fixação e com um bom custo-benefício. Possui notas de topo em Elemi, Bergamota, Aldeídos, Musks. No corpo Cashmeram, Flores transparentes, Íris. e notas de saída em Amber, Sândalo e Musks.

Intense Oopss! (O Boticário)

Como é possível notar, até o nome dos perfumes desta linha possui uma chamada mais jovem. ‘Oopss!, diferentemente de ‘Cool!’, leva notas mais adocicadas, porém não tão enjoativas, ideal também para o dia-a-dia. Notas de topo: Bergamota e Flor de Laranjeira. Nots de corpo: Ginger Burst, Gerânio, Íris e Rosa da Bulgária e notas de saída: Cedro da Virgínia, Sândalo, Patchouli, Musk, Vanilla, Maltol, Âmbar e Fava Tonka.

Egeo Vanilla Vibe (O Boticário)

Com uma embalagem bem colorida e ao mesmo tempo minimalista, essa é uma fragrância considerada compartilhável, pois muitos meninos também gostam de usar em virtude do aroma suave e refrescante.

As notas de tipo são Pimenta Rosa, Frutas Vermelhas, Bergamota, Verde Folha. Corpo em Pétalas de Rosa, Muget, Coco, Cyclamen e o fundo em Musk, Cedro, Âmbar, Coumarina

e Baunilha.

Fantasy (Britney Spears)

O perfume importado Fantasy é o mais doce desta lista e o que mais chama a atenção, por isso, é ideal para festas em que você queira se destacar.

As notas de topo são Kiwi, Lichia vermelha e Marmelo as notas de coração são Chocolate branco, Cupcake, Orquídea e Jasmim as notas de fundo são Almíscar, Raíz de Orris ou Lírio Florentino e Notas Amadeiradas.

