Sexo: Confira os 3 fatores que fazem você perder peso durante as relações íntimas. (Reprodução/Netflix)

O sexo pode ser colocado na listinha de exercícios físicos, assim como qualquer atividade. Diferente de outros exercícios, a relação íntima pode ter uma duração bem menor. Pense o seguinte: Você gasta mais tempo na cama ou na esteira?

Claro que a resposta pode variar. Contudo, a duração das atividades sexuais costuma ser menor em relação a outros exercícios físicos. Mesmo com o tempo mais curto, ainda assim há possibilidade de perder algumas calorias durante as atividades sexuais.

De acordo com artigo no portal Psychology Today, evidências científicas revelam que o sexo faz bem para a saúde na redução de estresse, menos riscos de ataques cardíacos, entre outros benefícios. Como um adicional, pode te ajudar a eliminar aquele pesinho indesejado.

Confira os três fatores que podem auxiliar na perda de peso durante o sexo

1 – Duração do sexo

Um estudo lançado no Archives of Sexual Behavior procurou responder esses questionamentos. Foram identificados 18 estudos publicados entre os anos de 1956 e 2020 falando sobre o assunto. 264 homens participaram e 85 foram mulheres. A pesquisa envolvia apenas as relações pênis-vaginal (heterossexuais).

No estudo, os participantes relatam que o tempo gasto entre a preliminares e o sexo em geral é por volta de 20 minutos. Claro que uns podem durar mais ou bem menos que isso. A pesquisa concluiu que cerca de 100 calorias podem ser eliminadas durante as relações íntimas para os homens e 70 para as mulheres.

2 – Frequência cardíaca

A frequência cardíaca é um fator importante a ser observado, pois fará com que o corpo trabalhe com mais intensidade no gasto de energia.

No estudo, a frequência cardíaca dos homens foi maior do que a das mulheres. A média ficou entre 90 e 30 batimentos por segundo. A máxima variou de 145 a 170 bpm. As posições sexuais também foram levadas em conta.

3 – Posições sexuais

Durante o sexo, tudo irá depender do comportamento e o tempo do casal na cama. A pesquisa usou uma média para chegar a uma conclusão. Contudo, os resultados podem variar de casal para casal.

A intensidade do sexo e os movimentos podem colaborar para a queima de mais ou menos calorias, dependendo do que for feito.