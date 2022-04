Seu WhatsApp Web não abre ao escanear o QR code? Assim você pode resolver esse problema!

Depois que implementaram uma nova versão web, alguns internautas relataram problemas para se conectar com o WhatsApp pelo navegador. E, se você está no “time” que também enfrenta esta dificuldade, queremos ensiná-lo alguns truques para tentar solucionar este tema.

Com detalhes compartilhados pelo portal FayerWayer, trata-se de 5 alternativas que podem ser cruciais para ter êxito na sua conexão. Vamos entender como funciona na prática?

1 - Limpe a sua câmera

Embora pareça uma medida inofensiva, muitas das vezes, a dificuldade em se conectar acontece porque a câmera do dispositivo não consegue fazer a leitura correta do código. Então, como primeiro passo, comece limpando-a.

2 - Verifique se não é um problema geral

Principalmente quando anunciou a mudança, diversos internautas enfrentaram problemas para acessar o WhatsApp Web. Visto isso, é importante também que você consulte se o problema não ocorre com outras pessoas.

3 - Reinicie o seu WhatsApp

Como a conexão é feita através do seu celular, caso note que o aplicativo não funciona corretamente, você pode reiniciá-lo, podendo fechá-lo diretamente ou pressionando o ícone e acessando o menu oculto que permite “parar a força” seu app.

4 - Seu wi-fi está funcionando corretamente?

Problemas de conexão e velocidade podem impactar diretamente no funcionamento do seu WhatsApp Web. Portanto, é importante que você revise esta informação e, se necessário, contate a operadora responsável pelo serviço.

5 - Limpe o cache do seu WhatsApp

Para fechar a nossa lista, temos esta dica super importante! Você pode executá-la acessando as configurações do seu celular, em seguida o campo de aplicativos, e por fim, já no WhatsApp, limpando o cache e tentando fazer a conexão outra vez.

#Importante

Se nenhuma destas dicas funcionar, você deve entrar em contato diretamente com a equipe de suporte do WhatsApp, uma vez que o texto é apenas informativo, ok?