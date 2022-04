Relacionamento: 3 sinais corporais de que seu parceiro está mentindo para você

Dentro de um relacionamento, as pessoas tendem a acreditar que se o parceiro não olha nos olhos enquanto fala, está mentindo. Contudo, diversos são os sinais corporais que indicam quando uma pessoa está mentindo. Para entender como identificar se seu companheiro costuma mentir para você, continue lendo este artigo baseado nas informações do portal Nueva Mujer.

Especialistas de linguagem corporal avaliam que há outros gestos mais específicos que indicam quando alguém está mentindo. Entretanto, não há um gesto universal de mentira e pode variar de acordo com cada pessoa. Além disso, podem existis os “profissionais” da mentira e os que nem se esforçam para parecerem verdadeiros.

O portal Confilegal , que cita as teorias do especialista Paul Ekman e que inspirou a série ‘Lie to Me’, diz o seguinte: “Há alguns gestos que os denunciam, como desviar o olhar, cruzar os braços e respirar pesadamente”. Já dá para ter uma leve noção de como identificar estes sinais.

Confira os três sinais de que seu parceiro está mentindo para você

1 – Abaixar ou esconder os polegares

Ele não está apenas escondendo os polegares, mas também informações que ele não quer que você saiba. Ao cerrar os punhos com os polegares dobrados, a ação indica desconforto, especialmente se estiverem cerrados de maneira tensa.

Ao falar com uma pessoa, fique de olho nos movimentos de suas mãos, ou à falta delas, pois permitirão que você capte esses sinais e identifique uma possível mentira (ou omissão).

2 – Tocar o nariz

Segundo a mesma fonte, “ao deitar-se, libertam-se catecolaminas, substâncias químicas que provocam a inflamação do tecido interno do nariz, e com isso a comichão.”

Quando seu parceiro coça o nariz de forma geral enquanto fala, pode indicar desprezo ou incômodo. Quando ele coça a parte da frente, pode significar interesse ou curiosidade. Os locais onde são tocados são importantes.

3 – Esfregar os olhos

Tocar com os olhos, com o pescoço e até cobrir a boca indicam a possibilidade de haver mentiras envolvidas. “Se a mentira é esmagadora, os homens esfregam os olhos com força, e se for maior, desviam o olhar “, afirma o veículo. Também há um aumento na quantidade de “picar” com os olhos.