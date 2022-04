Os signos se libertam após os primeiros eclipses de 2022

Os dois primeiros eclipses de 2022 estão chegando e prometem trazer muitas mudanças! O primeiro ocorre em Touro, em 30 de abril e o segundo em Escorpião em 16 de maio, marcando o início de uma temporada em que muitas coisas são deixadas para trás.

Para alguns signos do zodíaco, este é mais do que um momento de transformação, mas de libertação.

Confira quais são e o que pode ocorrer nos próximos seis meses:

Gêmeos

Uma luz irá chegar em seu mundo interior, ajudando a compreender o que está acontecendo. Prepare-se para ficar mais perto dos próprios sentimentos e pensamentos; vá com calma e não procrastine mais algumas mudanças de padrões que o deixam atado a algo que já não faz sentido. Lembre-se que para evoluir e dar grandes saltos, é preciso se preparar primeiro.

Virgem

A expansão dos pensamentos e sonhos acontece e você se liberta da falta de autoconfiança. É preciso acessar as novas perspectivas e ideias, buscando uma forma de harmonizar com a transformação que elas podem trazer. Para muitos, é momento de viagem. A vida pode ser diferente e desafiadora de forma positiva, acredite!

Confira mais: Os signos que sabem o prazo de validade de um amor

Sagitário

Nenhum projeto é impossível e você já não tem medo de “atualizar o sistema”, deixando para trás conexões, hábitos e pensamentos que limitavam. É hora de aceitar sua sabedoria e fazer as limpezas necessárias para iniciar uma trajetória muito melhor. Permita que novas inspirações tomem conta do seu coração, mente e projetos.

Peixes

Hora de criar coragem para compreender algumas necessidades e se libertar do medo de comunicá-las. Saiba o que deve ser dito e como isso precisa ser feito, sem medo de rascunhar antes se for preciso. Isso apenas o ajudará a ter uma maior organização na hora de dar um passo importante e começar a limpar sua vida do que não importa mais. Dessa forma, as prioridades ficam mais claras e podem ser realizadas.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!