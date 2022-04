O fim de abril e o meio de maio de 2022 recebem dois horóscopos importantes que irão iniciar mudanças poderosas, inclusive na forma como alguns signos enxergam aspectos da sua vida.

O primeiro eclipse ocorre em Touro, em 30 de abril e o segundo em Escorpião em 16 de maio, mas esta energia pode durar até 6 meses e trazer os progressos que são precisam no caminho de todos.

Confira os signos que terão novas visões após os primeiros eclipses de 2022:

Áries

Uma nova visão sobre o consumo e segurança financeira chegará, motivando-o a construir objetivos mais maduros e concretos, deixando de lado o desperdício. Para muitos, chegou o momento de abandonar o superficial e o medo da escassez, para começar a encontrar respostas em novas batalhas, sem limitar tanto os pensamentos que o deixam atado a padrões que já não funcionam. Uma nova história é escrita em breve e é preciso acreditar nela.

Câncer

É preciso abandonar aquilo que o impede de seguir em frente em sua jornada e as travas ficarão mais claras. Lembre-se de compreender os impulsos e as pessoas que podem ajudar nesta nova trajetória com mais coragem para dar passos diferentes. Você também precisa ser seu melhor amigo e cuidar das partes que precisam de amor; fique atento aos sentimentos, pensamentos e descanse para recarregar as energias. O poder de transformação o fará acreditar em novas esperanças e sonhar.

Libra

Os valores ficam mais claros e você descobre uma maneira ainda mais inteligente de lidar com o que precisa ser compartilhado. Nem todo mundo irá gostar desta nova maneira de se conectar, principalmente quem sugava ou se aproveitava de alguma maneira da sua energia, recursos e até liderança. Lembre-se que após está fase podem acontecer alguns cortes, mas seu discernimento será muito mais maduro e as conexões mais honestas. É hora de ser firme e não ficar por baixo!

Capricórnio

Hora de reconhecer o que realmente o inspira, desperta a criatividade e entrega felicidade. Seus projetos e sonhos são assumidos para serem realizados, mas será uma etapa de muita agitação e questionamentos internos. Descubra-se e ouça o coração novamente. Vale a pena saber o que deseja expressar e o que move sua essência, pois este é o caminho da sua sabedoria e do seu “superpoder”.

