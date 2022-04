NASA cria metal ‘mais resistente’ e ‘mais barato’ que os atuais a partir de uma impressora 3D

A Agência Espacial dos Estados Unidos desenvolveu um novo tipo de metal capaz de suportar condições extremas, podendo resistir a altas temperaturas.

‘GRX-810′ é uma liga reforçada com dispersão de óxido que, segundo o site Meganotícias, pode suportar temperaturas de 2000 graus Fahrenheit (cerca de 1.093, graus Celsius) além de ser um metal mais maleável.

As características do metal são:

Duplicar a força para resistir à quebra;

Possui três vezes e meia a flexibilidade para esticar/dobrar antes de fraturar;

Possui mais de 1000 vezes a durabilidade sob estresse em altas temperaturas.

O mais curioso do material criado pelos cientistas da agência espacial é que ele foi desenvolvido a partir de um processo de impressão 3D capaz de melhorar a resistência e a durabilidade dos componentes e das peças, resultando inclusive em um processo mais econômico.

“A aplicação desses dois processos [modelagem termodinâmica e impressão 3D] acelerou drasticamente a taxa de desenvolvimento de nossos materiais. Agora podemos produzir novos materiais mais rápido e com melhor desempenho do que nunca”, explicou Tim Smith, cientista de pesquisa de materiais da NASA e um dos inventores da nova liga.

Benefícios

A liga GRX-810 será benéfica para as futuras missões espaciais da NASA, podendo produzir voos espaciais sustentáveis. Quando usado em um motor a jato, por exemplo, a temperatura mais alta da liga e as capacidades de maior durabilidade irão resultar em menor consumo de combustível e menores custos operacionais e de manutenção.

“Este avanço é revolucionário para o desenvolvimento de materiais. Novos tipos de materiais mais fortes e leves desempenham um papel fundamental no objetivo da NASA de mudar o futuro do voo”, diz Dale Hopkins, vice-gerente de projeto do projeto Transformational Tools e Technologies da NASA.

“Anteriormente, um aumento na resistência à tração normalmente diminuía a capacidade de um material de esticar e dobrar antes de quebrar, e é por isso que nossa nova liga é notável”, finaliza Hopkins.

LEIA MAIS:

⋅ NASA divulga fotos inéditas da superfície de Marte; confira registros

⋅ Observatório da NASA faz registro impactante do Sol ao provocar fenômeno inesperado; confira

⋅ NASA: Telescópio Hubble capta ‘objeto’ com formato impressionante no espaço; confira registro