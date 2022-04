‘Meu amigo confessou que tem sentimentos por mim. E Agora?’

Semanalmente, o Metro Reino Unido publica a ‘The Sex Column’, ou ‘A coluna do sexo’. Nesta semana, o site traz o relato de uma mulher que está confusa sobre a relação com um amigo, pois o mesmo disse estar apaixonado por ela.

O problema da mulher, que usaremos o nome fictício de Ana, é o seguinte:

“Um amigo meu disse que tem sentimentos por mim. Somos amigos há tanto tempo e eu confio e adoro ele, mas nunca pensei nele romanticamente. Ele foi encantador quando me disse e eu achei isso atraente, mas não sei se estou apenas lisonjeada. Estou solteira há muito tempo e quero um relacionamento.

Eu não sei se isso é baixa autoestima ou não, mas estou me perguntando se ele realmente quer ficar comigo ou se ele só quer estar em um relacionamento também. Ele não tem nenhum problema em atrair mulheres, mas elas nunca duram muito. Eu me preocupo que eu seja o plano B dele”.

A verdade é que ninguém gosta de ser o segundo plano de outra pessoa, porém as escolhas e as prioridades podem acabar se alternando.

“O Plano A pode ser relegado ao Plano Z e o Plano B pode se tornar o Plano A. Não diga não às oportunidades da vida por causa de dúvidas e suposições”, diz o especialista em relacionamentos, James McConnachie.

Sobre o pensamento de que a dúvida sobre ele gostar ou não de Ana tem a ver com a baixa autoestima dela, Rupert Smith, outra especialista, diz “sim, mas também diz muito sobre suas expectativas de relacionamentos íntimos”.

É importante perceber que muitos relacionamentos saudáveis surgem a partir de amizades, que inicialmente não demostravam nenhum sinal de romance. “Na verdade, não consigo pensar em uma base melhor para um relacionamento do que a amizade que você descreve”, diz McConnachie.

