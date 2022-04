Aqui está a misturinha caseira maravilhosa para limpar rejunte de banheiro e deixá-lo impecável

Embora não seja o indicado, é comum que durante uma limpeza o rejunte fique para depois e que esse “depois” talvez não chegue por um bom tempo. Mas, você sabia que existe uma dica de misturinha caseira que pode te ajudar nos cuidados com o seu banheiro ou qualquer outra parte de sua casa e facilitar este processo?

Com apenas 3 itens, esta recomendação é super positiva pois torna o processo de limpeza do seu rejunte muito mais tranquilo e sem a necessidade de investir muita força. Vamos entender como funciona na prática?

Dica de misturinha caseira para rejunte

Você precisará de:

Escova de cerdas duras;

Vinagre de álcool branco;

Pano limpo;

Borrifador.

Passo a passo da sua misturinha:

Primeiro, você deve colocar uma pequena quantidade de vinagre branco em um borrifador;

Feito isso, espirre por todo o rejunte que será limpo e deixe agir por cerca de 5 minutos;

Após esperar este tempo, deve remover o excesso de sujeira com a ajuda da escova. Você verá que o vinagre agirá rapidamente, o que fará com que a sujeira se solte facilmente;

Depois de esfregar bem, remova as impurezas com água ou se preferir, com a ajuda do pano limpo, porém úmido.

E então, gostou da dica do dia?

⚠️⚠️⚠️ ALERTA IMPORTANTE ⚠️⚠️⚠️

Para a limpeza indicada anteriormente, é recomendado que você utilize luvas de proteção, para evitar o contato de elementos indesejados com o corpo.

Além disso, caso note alguma reação ou sintoma após aplicar o produto, busque imediatamente um hospital para que avaliem seu quadro de saúde e indiquem o melhor tratamento para cuidar de sua saúde.

Lembre-se que embora as dicas sejam positivas, todos os cuidados prévios devem ser adotados.

