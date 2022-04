Você pode estar PREJUDICANDO seu estômago com esses 3 hábitos E NÃO PERCEBEU

Dores no estômago podem não ser algo tão grave em um primeiro momento, porém, existem pessoas que convivem com esses incômodos regularmente, independentemente da idade.

O mal pode indicar uma série de outros fatores, que variam com o tempo e com os hábitos de cada pessoa, podendo inclusive se desenvolver para problemas maiores, caso não seja tratado. Mas como saber os motivos das dores no estômago? A seguir você confere os hábitos mais comuns que prejudicam essa parte do corpo:

Tomar muitos medicamentos

Ao mesmo tempo que os remédios são eficazes nos tratamentos de inúmeras doenças, eles podem prejudicar o órgão. De acordo com o Publimeto (texto em espanhol), os inflamatórios afetam diretamente a região, causando sangramento, inflamação e ulceração no intestino delgado e destruindo parte da flora intestinal caso seja usado em grande quantidade.

Não obter fibra suficiente

A fibra é responsável por manter uma boa saúde estomacal e intestinal, por isso porções diárias precisam ser inclusas na dieta. A falta dela pode gerar constipação, inchaço e dor e muitas pessoas não têm esse conhecimento.

Abuso de bebidas açucaradas

É perceptível que alguns tipos de alimentos causam incômodos no estômago e um deles é o açúcar, caso ingerido em excesso. Bebidas com um grande índice de açúcar e colorantes podem causar danos ao sistema digestivo a longo prazo, com pesquisas apontando que 59% da população que consome essas bebidas sofre ou já sofreu de alguma doença do estômago.

