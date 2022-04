Sofrendo pelo ex? Esse é o tempo máximo que um coração partido deve durar de acordo com a ciência Imagem: Pexels

Alguns relacionamentos são rápidos e intensos, outros podem ser duradouros e calmos, mas a verdade é que, em algum momento na vida, todas as pessoas já sofreram por amor ou tiveram um ‘coração partido’. Felizmente, a dor um dia passa, porém cada pessoa leva o luto do término de um modo diferente, então fica o questionamento: quanto tempo dura a dor de um término?

Um estudo da Universidade de Binghamton feito com cinco mil voluntários de todo o mundo determinou que a principal razão pela qual os casais terminam seus relacionamentos são os problemas de comunicação. Os resultados indicaram que as mulheres são as que mais colocam um ponto final nos relacionamentos, mas também são as que mais sofrem. Enquanto isso, os homens são os que conseguem se recuperar e seguir em frente rapidamente, mesmo se não tiverem superado o rompimento.

A pesquisa também concluiu que são necessários de 6 a 24 meses para as pessoas superarem os sintomas que o término traz, entre eles a a raiva, a ansiedade, a angústia e a dor.

Como acelerar este período?

Uma das perguntas que a pessoa que está passando pelo luto do término se faz é se todo esse sofrimento um dia vai passar e se tem como acelerar o processo. O fato é que, quanto mais recente, mais difícil de passar por esse período. Outro estudo realizado pelas psicólogas Sandra Langeslag e Michelle Sánchez mostra que, mesmo que sair com os amigos, encontrar um novo hobby ou tirar férias pode ajudar com o sentimento de independência, o mais correto e eficaz neste momento é realizar uma análise crítica do ex-parceiro, reconhecendo aspectos, detalhes e atitudes que não foram agradáveis no tempo que durou a relação.

