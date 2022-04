Relacionamento: Medo de o crush não responder sua mensagem? Confira 3 formas de enviar textos sem parecer desesperado

Seja com um namoro, amizade ou até mesmo com aquela pessoa que você tem interesse amoroso, há um estilo de mensagens enviadas que se encaixem naquela conversa, especificamente.

Durante essas conversas, é comum que haja diversas interpretações dos textos enviados, pois ambos não estão se falando tête-à-tête. A partir daí, vem o medo de como o outro te enxerga do outro lado da tela. “Por que não me respondeu na hora ou demorou tanto? Por que minha mensagem só foi visualizada? Será que sou desinteressante? Será que sou chato?”

Muitos são os questionamentos e não há uma resposta concreta sobre as motivações do outro pela forma na qual ele responde suas mensagens. Contudo, há um caminho que pode fazer com que você entenda melhor algumas “etiquetas” de texto.

1 – Preste atenção nas frequências de mensagens

Um estudo realizado em 2018, referenciado pelo portal Psychology Today, examinou a relação entre a satisfação no relacionamento romântico e o estilo de mensagens de textos. Em um grupo de pessoas entre 19 e 29 anos, foi analisada a relação entre as mensagens de texto e relacionamento feliz.

Contudo, a pesquisa sugeriu que o tom emocional das mensagens não foi tão claro. Isso indica que há mais necessidade de estudos a respeito do tema.

Já que não há uma fórmula mágica, a melhor opção é observar a frequência de mensagens e entender com quem você conversa. A conclusão do estudo aponta que entender a dinâmica das mensagens, juntamente com a outra pessoa, é a melhor opção para se sair bem nos textos.

2 – Entenda se seu crush possui a mesma vibe

Não adianta levantar uma série de questões sobre suas mensagens se seu crush não possui a mesma vibe que você. Para manter uma conversa, é importante que ambos os lados estejam imersos no assunto, compartilhando da mesma sintonia.

No artigo do Psychology Today, a autora revela que em seu consultório muitas pessoas buscam por respostas sobre a forma em que enviam suas mensagens. Muitos questionam se estão enviando mensagens de menos ou de mais, se estão usando muitos emojis, além de revelarem o medo de afastar as pessoas.

Apesar de não haver uma resposta clara, o melhor a se fazer é entender com quem você conversa e se certificar se há uma mesma sintonia. Caso não haja, isso significa que a outra pessoa só é diferente de você.

3 – Compartilhe semelhanças

Não há nada melhor do que dividir coisas em comum com outra pessoa. Isso não significa que você deve se adaptar ao outro para agradá-lo, mas sim ser você mesmo e focar nas semelhanças que aproximam a outra pessoa do lado da tela.

A pesquisa sugeriu que a satisfação no relacionamento pode criar uma percepção de que os estilos de mensagens de texto são semelhantes. Sendo assim, você pode tentar perceber o estágio de suas conversas de texto.