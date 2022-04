Por que as luzes atraem os insetos?

Você já reparou que, ao invadirem a sua casa, os insetos vão quase que automaticamente em direção à luz? Independente da onde venha o brilho, seja de uma lâmpada, uma luminária ou até mesmo do celular, mariposas, vaga-lumes, moscas, mosquitos e outros insetos voadores vão direto em direção a ele, onde muitas vezes acabam se queimando, queimando suas asas ou até mesmo morrendo de exaustão. Mas qual será que é o motivo para que eles sejam atraídos?

Segundo o site PeritoAnimal, isso acontece pois insetos como moscas, mosquitos, mariposas, vaga-lumes, abelhas, borboletas, entre outros, confundem o brilho produzido artificialmente com a luz da lua, astro pelo qual eles são orientados na natureza. Além disso, uma fonte de luz também indica que o caminho está livre, logo os insetos a seguem.

Não apenas a luz da lua os atraem, mas também a do sol e de outras estrelas. Por isso, ao se verem cercados de diversas lampadas artificiais, esses insetos acabam ficando completamente confusos e voando sem o senso de navegação até esgotarem as energias e caírem exaustos ou se queimarem. De qualquer forma, essas duas alternativas podem causar o óbito deles.

Qual a cor que mais atrai os insetos?

É perceptível que as lâmpadas que mais atraem os insetos são aquelas que emitem uma luz branca. Já as que menos atraí são as lâmpadas de LED de coloração quente, segundo a American Association for the Advancement of Science Conference. Porém, já é possível encontrar nas lojas lâmpadas que “pintadas”, que prometem ser anti insetos.

