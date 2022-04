Os signos que estão com a sensibilidade em alta

A última semana de abril de 2022 chegou e marcará uma fase importante para alguns signos do zodíaco, mas que também pode ser muita sensibilidade.

Confira quais são os signos do zodíaco:

Áries

Muitas mudanças se aproximam e algo chega ao fim; abra espaço para o novo. A sensibilidade intuição aumenta e permite que você descubra o que precisa ser realizado. Existe uma disposição especial para organizar ideias e começar a colher o que planta. Para muitos, é um momento de ajustes de contas e finalizações de conflitos; abrace as transformações.

Touro

Momento de muitos sentimentos e vontade de expressar emoções. É preciso ser cuidadoso e compreender o que sente, pois assim é capaz de descobrir o melhor caminho. É hora de continuar em um caminho mais positivo, afastando-se daquilo que é tóxico e já não faz mais bem. Fique mais atento com sonhos que podem ser reveladores.

Confira mais: Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 25 a 29 de abril de 2022

Gêmeos

Sentimentos e assunto do passado ficam a flor da pele. A comunicação agora será uma necessidade para expressar a sensibilidade que aumenta e lidar com ela. Recupere o seu poder e reflita sobre suas palavras. Suas intenções podem ser descobertas. Uma reconciliação acontece e será muito importante.

Câncer

Momento de compreender uma recuperação que precisa acontecer e iniciar seu novo caminho. A sensibilidade está em alta e é preciso descansar para reunir forças. As melhores decisões são tomadas com harmonia. Hora de conversar com você mesmo e buscar a paz espiritual. Evite ao máximo reagir com palavras violentas ou ofensas.

Leão

Hora de lidar com sentimentos importantes e difíceis, como a culpa e o arrependimento. Entenda desde o mais profundo o que motiva esta sensibilidade e seja mais flexível para compreender as aprendizagens. Não seja tão duro com os erros dos outros e esclareça as ideias com calma para ter um novo nível de inteligência emocional.

Peixes

Momento de muita sensibilidade e intuição que pode deixá-lo mais receptivo às emoções dos outros. Busque cuidar do emocional e ter tranquilidade. Evite falar em excesso e expanda seu entendimento sobre você mesmo.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!