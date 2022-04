Bebidinha caseira prática e fácil que acelera o metabolismo: Smoothie de banana e cúrcuma que ajuda a emagrecer

Quando se está atrás de caminhos para perder peso, a nutrição é um fator importantíssimo que merece atenção. As escolhas dentro do seu cardápio irão definir seus resultados, trazendo benefícios não só aparentes, mas também à saúde. Essas são dicas compartilhadas do portal Nueva Mujer.

Ainda que muitos pensem que para queimar gordura gasta bastante dinheiro, por ser “necessário” comprar produtos caros, este é um pensamento completamente equivocado. Com itens baratos, você pode absorver os nutrientes que precisa para a sua boa saúde, além de poder criar receitas novas.

Confira essa receita de banana e cúrcuma que irá te auxiliar no processo de emagrecimento super prática, fácil, saudável e deliciosa.

Vamos à receita?

Antes de começar, é importante entender as propriedades dos nutrientes e como irá agir. A fibra da banana irá mantê-lo cheio e sem fome, e o açafrão irá ajudá-lo a queimar gordura, pois ajuda a acelerar o seu metabolismo. Separa papel e caneta e vamos à receita!

Ingredientes

1 banana picada

1 xícara de leite de amêndoa sem açúcar

1/4 colher de chá de açafrão moído

1/2 colher de chá de extrato de baunilha

Modo de preparo

Misture todos os ingredientes até obter uma consistência homogênea. Você pode adicionar alguns cubos de gelo.

Alerta

A bebida em questão não emagrece por si só, contudo auxilia no processo de emagrecimento.

O conteúdo deste artigo é apenas informativo. Não se trata de incentivar orientar hábitos de consumo, fornecer diagnósticos, tratamentos ou substituir as visitas regulares ao médico. Em caso de dúvidas, consulte um profissional da área da saúde imediatamente.

Além disso, não esqueça que nenhuma prática de consumo é recomendada sem antes se consultar com um profissional médico, para que seu quadro de saúde seja devidamente avaliado e a melhor alternativa indicada.