3 pontos sobre efeitos psicológicos do sexo casual em relação ao que possuem compromisso com apenas uma pessoa

Para aqueles que não desejam um compromisso sério com apenas uma pessoa, o sexo casual tem sido uma opção de satisfazer os desejos sexuais sem a responsabilidade. Fazer sexo dentro de um relacionamento fechado envolve apenas o parceiro fixo. Sendo assim, a dinâmica pode se diferir um pouco.

Já no relacionamento aberto, não há aquela “responsabilidade afetiva” de se compartilhar apenas com uma única pessoa, como acontece no compromisso. Fazer sexo, de modo geral, causa reações psicológicas nos indivíduos, seja de forma casual ou não. Mas há uma diferença? Para entender, continue lendo este artigo com informações trazidas do portal Psychology Today.

3 considerações sobre o sexo casual

No artigo do Psychology Today, estudos que analisam especificamente a relação entre atividade sexual casual e bem-estar psicológico apontam uma correlação negativa. Ou seja, a medida em que o sexo casual aumento, o bem-estar psicológico diminui. Contudo, os resultados revelaram um misto de reações.

Um estudo não encontrou diferenças significativas no bem-estar dos que realizaram sexo casual em relação aos que fizeram sexo dentro de um compromisso. Um dos estudos descobriu que o sexo casual está negativamente associado ao bem-estar psicológico em adultos jovens 18-25. A influência de situação social e código moral pessoal da pessoa pode definir se o sexo casual afetará seu psicológico ou não.

O sexo casual é bom o ruim?

O artigo sugere que os efeitos psicológicos dependerão do status da pessoa. Caso você seja uma pessoa adepta ao sexo casual e não sente que isso afeta seu código moral e senso de integridade, não há problemas em seguir com a atividade. Contudo, é importante se atentar aos riscos de contaminações por infecções sexualmente transmissíveis, já que a troca de parceiros será constante.

Se você tende a se apegar fácil e emocionalmente a outra pessoa ou possuir um sistema de crença estrito e conservador, talvez o sexo casual não seja para você. Pois a prática for aderida com esses pensamentos, isso poderá acarretar problemas psicológicos, como a culpa, depressão, baixa autoestima, entre outros.