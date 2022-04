Sexo: Confira as 3 razões pelas quais homens consomem pornografia podem ser importantes (Reprodução/Pixabay - GustavoWandalen)

Com a liberação da dopamina no cérebro, hormônio do prazer, o consumo pela pornografia pode causar um momento de bem-estar a quem estiver consumindo. Contudo, questões psicológicas podem ser agravadas aos consumidores de filmes pornô.

Justamente por conta das consequências do vício na pornografia, é importante se atentar ao “por que” de as motivações que levam a esse consumo é importante. E, após identificar, buscar a melhor solução.

Um estudo realizado com 434 franceses revelou que 99% dos participantes são adeptos ao consumo de pornografia. Confira quais as motivações que levam a este comportamento sexual, adaptado do portal Psychology Today.

1 – Satisfação sexual, excitação e orgasmo

A razão mais comum para o consumo de pornografia está no prazer sexual, com 94,4% dos participantes da pesquisa. Já 87,2% buscavam excitação, enquanto 86,5%, o orgasmo. Pode ocorrer de diversos homens utilizarem a pornografia como busca por mais de uma satisfação.

2 – Estresse e tédio

Na busca de suprimir o estresse, 73,8% dos participantes da pesquisa usam a pornografia para aliviar o estresse do momento. 70,8% estão relacionados ao tédio. Como o hormônio do prazer é liberado com esse recurso, pode ser uma forma de escape aos homens.

3 – Esquecer problemas diários

53% dos homens usam a pornografia como forma de fugir de seus problemas, buscando um pico de paz durante a atividade sexual online. O uso frequente dessa atividade pode causar diversos fatores psicológicos negativos e interferir nas relações sociais fora das telas.

Motivações

Do ponto de vista clínico, as razões pelas quais os homens são adeptos a consumir conteúdos pornográficos são úteis ao vincular os motivos para ficar online, como o tempo gasto na internet e as consequências da vida.

Há uma ligação poderosa entre as motivações de escape e as consequências negativas. Homens que usam a pornografia para fugir do desconforto emocional são mais propensos a experimentar problemas psicológicos, em relação aos que acessam só por prazer sexual.

A pesquisa concluiu que, para alguns usuários, a busca por conteúdos pornográficos é uma estratégia de enfrentamento para se desviar de outras coisas, e não uma estratégia de busca de mero prazer.