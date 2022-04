Os signos que podem encontrar com o passado na última semana de abril de 2022

A última semana de abril de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco podem encontrar o passado novamente nos próximos dias.

Confira quais são:

Áries

Depois de uma pausa e exaustão, a energia pode voltar e o diálogo com os outros também. Apenas tenha cuidado com a volta do passado, principalmente quando se refere ao amor. Um ex não regressa com as melhores intenções e problemas podem movimentar negativamente a sua vida. É hora de seguir em frente com os objetivos que valem a pena.

Gêmeos

Após uma fase de sentimentos profundos e internalização, memórias sobre o passado podem voltar de forma muito viva, principalmente envolvendo os parceiros amorosos que se foram. Lembre-se que tudo pode render lições importantes e avalie o que ainda sente, apenas tenha cuidado com a melancolia; é hora de trabalhar com essas informações para seguir em frente e tomar boas decisões no amor.

Sagitário

O amor do presente pode se tornar o último plano durante uma semana repleta de afazeres e necessidade de tomar o controle em outras áreas da vida, como o trabalho ou finanças. No entanto, o passado pode voltar a dar as caras; evite repetir as mesmas crises e lembre-se que você é o responsável por escolher as experiências que vive agora.

Aquário

O passado irá dar as caras internamente ou externamente. Compreenda seus sentimentos e aceite que tudo tem um lado positivo; é hora de superar algumas culpas e deixar de lamentar os erros, mas buscar a aprendizagem que o ajudará realmente no presente. É hora de se sentir melhor com quem você é e ir em busca do futuro.

Peixes

É possível que notícias ou experiências com amores do passado retornem esta semana para a sua vida. É melhor refletir e se afastar daquilo que o deixa em crise e impede a felicidade plena com o presente. Compreenda que o futuro é construído agora, por isso é importante estar presente nas decisões e enxergar novos potenciais.

