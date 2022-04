Observatório da NASA faz registro impactante do Sol ao provocar fenômeno inesperado; confira

O Sol lançou uma poderosa explosão solar, recentemente, e o fenômeno impactante foi captado pela Agência Espacial Americana (NASA).

A estrela, que tem a maior fonte de radiação eletromagnética deste sistema planetário, emitiu uma grande explosão solar em 16 de abril de 2022.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, o fenômeno espacial teve um pico de intensidade às 23h34, horário do leste.

O Solar Dynamics Observatory da NASA, que monitora constantemente o Sol, capturou esta imagem do fenômeno.

Observatório da NASA faz registro impactante do Sol ao provocar fenômeno inesperado

As explosões solares são ‘detonações’ poderosas de energia e podem afetar as comunicações de rádio, redes elétricas e canais de transporte.

Como detalhado pela NASA, elas representam um risco para naves espaciais e astronautas. Esta erupção é classificada como uma erupção de classe X.

Ainda de acordo com as informações, a classe X denota as erupções mais intensas. Confira o registro impressionante:

Solar Dynamics Observatory da NASA

A data de lançamento do Solar Dynamics Observatory da NASA foi 11 de fevereiro de 2010.

A sonda espacial está atualmente em fase orbital. A missão deve durar cinco anos e três meses, mas não está excluída uma extensão de pelo menos dez anos.

Texto com informações da NASA