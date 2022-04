Noiva vai parar na UPA por ‘motivo inesperado’ durante casamento e registro viraliza nas redes sociais; confira

Em um suposto caso, uma noiva foi parar na UPA por um ‘motivo inesperado’ durante o casamento e o registro acabou viralizando nas redes sociais.

A história inusitada foi compartilhada recentemente no Instagram pela página de humor @ferdinandoshow.

Na postagem era possível ver a noiva toda vestida (antes da festa) e depois em uma cadeira de rodas na Unidade de Pronto Atendimento.

O motivo: acabou bebendo demais durante a comemoração e precisou de atendimento médico.

“A segunda foto não se preocupem, eu bei demais e fui para na UPA, mas foi tudo lindo e maravilhoso. Eu curti muito, e sempre disse que só sairia se fosse de ambulância (claro de brincadeira) mas de fato aconteceu”, escreveu.

Como era de se esperar, o registro rapidamente viralizou nas redes sociais e gerou inúmeras reações dos usuários.

“Pagar a festa pra ficar tirando foto? Quadrado”, “No nosso casamento, sairei assim” e “Essa aproveitou viu” foram alguns dos comentários.

Ainda de acordo com as informações, a postagem já conta com quase 20 mil curtidas e 500 comentários. Confira publicação: