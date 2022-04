Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 25 a 29 de abril de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar os últimos dias de abril de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 25 a 29 de abril de 2022:

Áries

Serão alguns dias para cuidar de seus pensamentos e não cair em situações negativas. Lembre-se que para controlar melhor suas energias, é preciso ter calma e se afastar da inveja.

Seu melhor dia será quinta-feira e será um dia cheio de boas notícias relacionadas ao ambiente de trabalho e familiar. Seus números da sorte são 9 e 31. Sua cor é o amarelo. Um amor do signo de Virgem, Touro ou Capricórnio irá procurá-lo e será muito compatível com você.

Você conserta situações de documentação e termina de estudar. São tempos de amadurecimento em todos os sentidos, inclusive na vida intelectual e financeira.

Touro

Uma mudança positiva ocorre em sua vida amorosa. Um amor do signo de Peixes, Câncer ou Escorpião entrará em sua vida e é preciso se deixa amar. É sua hora de seja feliz.

No seu aniversário, lembre-se de celebrar e estar com quem ama. Você viaja a trabalho. Um animal estimação dará muita alegria. A boa sorte chega com os números 4 e 39. Seu melhor dia será terça-feira e sua cor de abundância é o laranja.

Não duvide em nenhum momento que você pode se tornar um vencedor. Evite problemas financeiros e previna-se de fraudes. Tenha atenção.

Gêmeos

Será uma semana cheia de assinaturas, contratos e mudanças positivas no emprego. Apenas seja discreto com seus sucessos para não atrair a inveja. Você faz um exame ou prova.

Seus números são 1 e 29. Seu melhor dia será a quinta-feira e sua cor de prosperidade é o azul< você deve usá-la mais em suas roupas. São ótimos dias para mudar o visual e se renovar com toda a atitude.

Não fique tão desanimado e tenha uma alimentação balanceada para ter mais energia; movimente-se. Uma viagem pode acontecer. Cuidado ao emprestar dinheiro, às vezes é melhor dizer não.

Câncer

A última semana de abril será de triunfos. Aproveite tudo o que está fazendo e veja como é possível conseguir o que deseja. Tenha cuidado com a inveja, especialmente de amigos próximos, neste momento é melhor não confiar em ninguém.

Não procure aquele amor que se afastou de você, pois é hora de fechar círculos e começar a conhecer pessoas mais compatíveis. Haverá dias de pressão no trabalho e com problemas que devem ser resolvidos com calma.

Cuide da alimentação. Você já terá as soluções para seus problemas em breve. Seu melhor dia será terça-feira, seus números da sorte são 4 e 55. Sua cor é o laranja e o azul. Uma gravidez pode ser descoberta.

Leão

Na última semana de abril você passará por decisões importantes em seu ambiente de trabalho, então leve em consideração todas as possibilidades de um emprego melhor. Você viajará em breve.

Tente não falar muito dos seus planos para não atrair inveja. Conserte o carro e prepare-se para estudar. No amor você decide estar em um relacionamento e conhece pessoas do signo de Sagitário ou Câncer que serão muito compatíveis com você.

Você terá sorte na quinta-feira com os números 7 e 16. Tente pagar suas dívidas. Lembre-se que, embora decisões importantes, como casamento ou mudança de residência, o assustem, é preciso confiar que a boa sorte está ao seu lado.

Virgem

Momento em que a sorte sorri para você em tudo que quer fazer. Será uma semana de muito estresse no trabalho e reuniões; você deve manter a calma nos piores momentos e para sair triunfante de qualquer adversidade.

Você terá a sorte na quarta-feira com os números 3 e 29. Serão dias de clareza e confiança em tudo o que você faz em sua vida pessoal. Um amor irá pedir perdão; lembre-se de que esses são momentos de remover rancores de seu coração.

Você deve ter segurança e confiança em si mesmo para que possa alcançar o que tanto deseja, além de pedir ajuda a espiritualidade e compreender a intuição. Lembre-se de que ser mais discreto para ter sucesso e não deixar a inveja atrapalhar.

Libra

Movimento. O desejo de se destacar entre os outros é grande e pede que você tome as rédeas de sua vida para ser uma pessoa melhor; a energia é forte e se você souber usá-la a seu favor, crescerá, principalmente profissionalmente.

alcançar o que deseja. Nesta última semana de abril você se concentra em projetos de trabalho. Cuide de problemas renais. Não pense o que não é real e viva o presente.

Seu signo está sempre à frente do que os outros dizem, especialmente no amor; não se apresse. Você ganha dinheiro extra. Seus números da sorte são 08 e 66.

Os solteiros continuam se aventurando e realizando conquistas, mas não terá nenhum compromisso firme no momento. Você planeja comprar algo importante e tudo dá certo.

Escorpião

Momento de explosão de ideias e projetos de trabalho. Meça suas palavras e negocie para não ser prejudicado. Você terá uma revelação em sua vida e encontrará o sucesso.

Não deve se deixar influenciar por pessoas que só querem tirar proveito do seu talento. Preste atenção às coincidências que ocorrem em sua vida para que elas o guiem para onde ir.

Momento de alcançar o que você tanto deseja. Hora de retomar seus estudos ou iniciar um curso. Não procure tantos amores ao mesmo tempo e organize seus sentimentos para definir o que realmente deseja no amor.

Você recebe dinheiro extra. Seus números da sorte são 13 e 40. Seu melhor dia será terça-feira. Use mais a cor verde.

Sagitário

Momento de aventuras em sua vida pessoal. Você não terá limites para atingir seus objetivos, pois é o momento de você avançar em todos os seus projetos; não tenha medo, esta semana você tomará a melhor decisão.

Passo de liberdade ou viagem. Você está no caminho certo no amor. Casais dão passos importantes ou podem formalizar seu relacionamento. Solteiros encontram um amor de Aquário ou Áries que será muito compatível.

Cuidado com as traições no trabalho e não se meta nos problemas dos outros. Você paga as mensalidades. Seus números da sorte são 02 e 14, use o amarelo para atrair fortuna. Cuide mais da saúde e alimentação esta semana para se sentir melhor; seu ponto fraco é o estômago.

Capricórnio

Você será capaz de fazer mudanças positivas em sua vida e sairá de qualquer problema. Você fará uma viagem por motivos de trabalho.

Você é muito carismático e gentil com as pessoas, mas isso atrai a inveja, por isso você precisa se proteger e saber em quem deposita a sua consciência. Você recebe dinheiro extra por um pagamento atrasado.

Um ex o procura e busca um relacionamento formal, é melhor deixar tudo claro. Você compra roupas para uma reunião ou compromisso de trabalho. Não se preocupe mais com o que pensam de você.

Você terá sorte com os números 07 e 23. Seu melhor dia será terça-feira. Suas cores da sorte são, branco e vermelho.

Aquário

Este é um estágio de crescimento. Portanto, não duvide da sua capacidade de ter sucesso e coloque em prática o que sabe para alcançar o sucesso.

Seus pensamentos refletem suas ações, então deixe de lado todo o negativo e guie-se com a verdade e positividade. Você evitará problemas em sua vida pessoal.

Seus planos são para você; aprenda a ser discreto em tudo que fizer. Semana de emoções confusas e de pensar em um amor do passado, tenha em mente que as melhores decisões são tomadas com calma.

Evite ficar chateado com o seu trabalho, se você não é valorizado procure algo melhor. Momento bom para a paquera. Seu melhor dia será segunda-feira e seus números da sorte são 12 e 39. Sua cor é o amarelo.

Peixes

Passe a evitar maus amigos que o aconselham mal ou sentem inveja. É hora de você amadurecer e se afastar das pessoas tóxicas.

Evite ficar sobrecarregado por situações difíceis e seja paciente para resolver tudo a seu favor. Você terá todos os elementos para solucionar problemas. Esta semana você terá muito trabalho ou pendência de seus estudos; atualize-se.

Você ganha dinheiro extra. Não duvide mais do seu parceiro atual e deixe-se amar. Um parceiro estável pode chegar. Seus números da sorte são 09 e 78.

Um amor do signo de Câncer ou Escorpião entrará em sua vida. Seu melhor dia será a quarta-feira e suas cores de abundância são o azul e vermelho.

