3 truques para manter as aranhas fora de casa

Algumas espécies de aranhas são inofensivas e até ajudam no controle de insetos de dentro de casa. Outras se mostram muito perigosas, podendo levar pessoas adultas a óbito em poucas horas. Fato é que existem muitas dicas para evitar que os aracnídeos entre nas residências e a principal delas é manter a ordem e a limpeza dos cômodos, principalmente em locais frescos, escuros e calmos.

Além da dica da limpeza, é possível utilizar outros truques para manter as ‘pernudas’ longe da sua casa. Confira três deles a seguir.

Prepare um spray natural caseiro

É possível substituir o inseticida de mercado por um spray caseiro natural pois aromas cítricos podem afastar as aranhas. De acordo com o The Independent (site em espanhol), é recomendado misturar 20 gotas de limão ou outra fruta cítrica à óleos essenciais com água em um borrifador.

Após realizar a mistura, aplique nos cantos do banheiro e em locais propícios para os aracnídeos.

Utilize cascas de limão

Ainda sobre os aromas cítricos, você pode utilizar cascas de limão para afastar as aranhas. “Esfregue casca de limão em todo o parapeito da janela ou em qualquer lugar onde as aranhas estejam, como atrás do vaso sanitário ou nos armários. Os cítricos as repelirão e darão ao banheiro um aroma agradável”, explica George Holland, especialista em design de banheiros.

Selar buracos

Conforme informado no início do texto, as aranhas têm seus locais favoritos da casa. Por isso é preciso dar uma atenção especial a esses epaços. Tampe rachaduras ou fendas que sirvam como passagem ou moradia para as aranhas. Preste atenção também nos cantos das janelas e portas.

LEIA MAIS:

⋅ Você já viu algum inseto gigante? Conheças as maiores espécies, suas características e curiosidades

⋅ Você sabe quantos anos vive uma galinha?

⋅ Os 5 insetos mais estranhos do mundo!