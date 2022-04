Os signos que sabem amolecer o coração dos outros

Alguns signos do zodíaco podem ter uma grande facilidade quando o assunto é amolecer o coração de alguém para ser desculpado por um erro.

Confira os mestres na estratégia do perdão:

Áries

O ariano é conhecido por ter uma personalidade forte, mas ele tem muito sentimento dentro do seu coração e sabe seguir os instintos. Por isso, ele consegue encontrar o caminho para amolecer o coração dos outros e se reconciliar. Além de perdoar sem dar tantas voltas na mágoa, ele pode pedir perdão humildemente.

Câncer

Se o assunto é tentar remediar os erros e amolecer o coração de alguém, o canceriano certamente encontrará solução rápido. Este signo é muito conectado com os sentimentos dos outros e pode traduzi-los. Quando faz isso com sinceridade consegue encontrar o perdão verdadeiro e não tentará errar novamente, mas alguns deles também podem usar isso como manipulação, então é melhor ter cuidado.

Leão

O leonino é capaz de grandes e pequenos gestos para conseguir o perdão de alguém que importa. Este signo tem um grande coração e senso de proteção, o que o ajuda a reconhecer o valor dos sentimentos dos outros também. Ele não mede esforços e irá, até de forma dramática, usar tudo o que pode para ser desculpado.

Confira mais: Os signos que não consideram nenhuma conquista impossível no amor

Virgem

O virginiano pode ser um pouco desajeitado quando o assunto são os sentimentos, mas a reconciliação é algo que realmente importa. Para este signo, a lógica para argumentar e a promessa de não voltar a repetir os erros são levadas a sério. Ele precisa apenas ter cuidado para não se justificar em excesso e esquecer de que o outro também precisa de tempo para transformar os sentimentos e se curar.

Peixes

O pisciano é o signo mais intuitivo com o sentimento das outras pessoas e sabe perdoar. Por isso, ele tem experiência em quebrar o gelo e pedir desculpas, sempre muito atento aos sentimentos. Este signo irá provar que realmente assumiu a culpa e também se sentiu mal com ela; precisa apenas ter cuido com o excesso de vitimismo.

Clique aqui e confira todas as nossas previsões e explicações sobre as personalidades dos signos do zodíaco!