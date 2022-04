Os signos que podem se apaixonar por novas pessoas

A última semana de abril de 2022 chegou e alguns signos do zodíaco podem ter a vida amorosa ativada, o que aumenta as chances de se apaixonarem novamente.

Confira quais são:

Touro

Novas pessoas podem surgir se você mudar os caminhos durante os próximos dias. É preciso encontrar o que precisa ser mudado e aproveitar os resultados desta transformação. Os casais também devem arriscar momentos e experiências novas para se entusiasmar e divertir. Lembre-se que as descobertas sempre trará a abertura de percepções, sensações e sentimentos.

Câncer

O canceriano tem tudo para encontrar novos rumos ou as respostas que precisa na vida amorosa. O amor se ativa e novas oportunidades surgem. Quem está em um relacionamento pode lidar com conversas importantes que renderão novos passos para o casal; a chance de que os planos sejam mais sólidos e inciativas tornem a relação mais séria são grandes.

Leão

É possível encontrar novas pessoas, principalmente quando se trata de amor, mas é necessário ter muita atenção para evitar entrar em relações que não combinam mais com você. Fique atento e use a intuição para não se envolver com pessoas que não possuem boas intenções; lembre-se que a chance de desenvolver sentimentos é grande, por isso, seu foco precisa ser em quem faz bem de verdade.

Virgem

É possível que o amor e a paixão abram mais caminhos essa semana. Aproveite para se divertir, mas saiba o que pode se tornar algo mais sério também. É uma semana para mergulhar nas aprendizagens e se aproximar de quem gosta. Casais tendem a ver o relacionamento ganhando força e acumulando energias mais positivas.

Escorpião

Esta é uma semana em que a vida amorosa começa a caminhar e a seguir em frente. É mais fácil se conectar com as pessoas e o romance pode ser encontrado onde menos espera. Lembre-se que com o poder de atração em alta, sua responsabilidade de escolher bem é ainda maior. Relacionamentos podem melhorar e são envolvidos por mais desejo e romance, o que sempre é positivo.

