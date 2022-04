Os signos do zodíaco que prometem o mundo no amor

Todas as pessoas do mundo podem fazer e cumprir promessas, mas algumas delas possuem uma maior facilidade de acreditar no poder destas palavras juradas e usá-las em seus relacionamentos amorosos.

Confira quais são:

Gêmeos

O geminiano se entusiasma bastante quando surge a fase da conquista e os sentimentos começam a ser revelados de ambos os lados. No entanto, cada vez que as coisas começam a ficar mais firmes, ele aumenta as promessas. Elas não são feitas com o intuito de não serem cumpridas, mas podem acabar exigindo um comprometimento que ainda não foi definido. Afinal, é sempre melhor ter cuidado com o que vai prometer.

Câncer

Quando o canceriano está apaixonado, ele é capaz de acreditar que nada é mais forte do que esse sentimento e fará as promessas que nascem em seu coração. Ele é bom em cumprir promessas e pode ter muita sinceridade no momento que as faz, mas nem sempre a vida coopera para que tudo se torne realidade. Neste caso, é importante saber desapegar daquilo que só ficou nos planos!

Leão

O leonino é um parceiro emocionado e fiel, por isso ele sempre irá fazer promessas, pensando em realizá-las a longo ou a curto prazo. No entanto, frequentemente ele é o idealizador e centro dessas promessas, o que pode ser complexo, pois as pessoas estao em constante transformação. Ao não pedir tanta “ajuda” e contribuição do outro, pode deixar alguns detalhes importantes passarem despercebidos. É melhor compartilhar, buscando as conquistas em conjunto.

Escorpião

O escorpiano é dono de uma das maiores intensidades do zodíaco e isso o faz ser romântico. Por isso, ele quer satisfazer quem ama e irá prometer o que encanta ou é esperado. Ao pensar tanto naquilo que o outro deseja ouvir, pode se desapegar da realidade e não levar questões importantes em consideração. Ter os pés no chão ajuda a ser mais justo com as promessas que faz aos outros e a si mesmo.

