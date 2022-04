NASA: Telescópio Hubble capta ‘objeto’ com formato impressionante no espaço; confira registro

Uma nova imagem do Telescópio Hubble da Agência Espacial Americana (NASA), também em parceria com a ESA, mostra duas galáxias em fusão no sistema VV-689, apelidadas de Asa de Anjo.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, ao contrário dos alinhamentos aleatórios de galáxias, que só parecem se sobrepor quando vistos de nosso ponto de vista na Terra, as duas galáxias em VV-689 estão no meio de uma colisão.

A interação galáctica deixou o sistema VV-689 quase completamente simétrico, dando a impressão de um vasto conjunto de asas galácticas.

A imagem angelical vem de um conjunto de observações do Hubble que analisaram mais de perto as “Zoo Gems”, galáxias interessantes do projeto de ciência cidadã.

Como detalhado pela NASA, este programa de crowdsourcing conta com centenas de milhares de voluntários para classificar galáxias e ajudar os astrônomos a percorrer um dilúvio de dados de telescópios robóticos.

Telescópio Hubble capta ‘objeto’ com formato impressionante no espaço

A Advanced Camera for Surveys do Telescópio Espacial Hubble fez observações detalhadas de acompanhamento de objetos notáveis de ambos os projetos.

Ainda de acordo com as informações, os alvos selecionados incluem galáxias em forma de anel, espirais incomuns e uma seleção impressionante de fusões de galáxias, como VV-689. Confira registro impressionante:

Texto com informações da NASA

