LOUD representa o Brasil na final do Valorant Masters Reykjavík

Fazendo história a equipe brasileira LOUD chegou na final do Valorant Masters Reykjavík 2022! Com um lugar garantido entre as duas melhores equipes do mundo, os brasileiros chegaram na final após conquistar uma vaga pela chave superior do torneio.

Enfrentando novamente a equipe norte-americana da OpTic Gaming, os brasileiros encaram um dos confrontos mais difíceis do torneio.

A final, que foi definida em uma Melhor de Cinco partidas, começou sendo disputada no mapa de escolha dos brasileiros, Ascent.

Com um histórico impressionante de atuações neste mapa a LOUD entrou confiante, mas a OpTic mostrou que fez a lição de casa e não deixou a equipe brasileira jogar.

Em um dos momentos mais desesperadores o placar chegou a 10 a 2 para os norte-americanos, mas a LOUD mostrou que tem força e conseguiu recuperar o placar. No entanto, não foi o bastante e a OpTic fechou o primeiro mapa da série, saindo na frente na busca pelo título.

LOUD faz bom jogo no mapa de escolha da OpTic

O segundo mapa do dia, Bind, foi escolha da equipe norte-americana. Diferente do mapa anterior, onde o início de jogo foi completamente dominado pela OpTic, a LOUD mostrou que está atenta e veio com tudo para a partida.

Apesar de sair atrás, os brasileiros conseguiram bons rounds, empataram e em determinado momento viraram a série. Por sua vez, os jogadores da OpTic buscaram o jogo e conseguiram empatar a partida em 10 a 10.

Após perder a oportunidade de fechar o jogo em 13 a 11, a partida seguiu para o desempate e a OpTic conseguiu virar marcando 2 a 0 na série e podendo levar o campeonato na próxima partida.

Tudo ou nada em Breeze

Chegando pro terceiro round com a possibilidade de fechar a série, a equipe norte-americana veio para a partida determinada a não dar chances de reação para os brasileiros.

Novamente em um mapa escolhido pela LOUD a OpTic mostrou que realmente estudou o jogo do time brasileiro e começou disparando no placar, mas a reação da equipe brasileira foi mais rápida do que no primeiro round e eles não deixaram os adversários dispararem no placar.

Em um round pegado, as duas equipes mostraram conhecimento de mapa e um bom uso das habilidades de seus agentes.

Mesmo com boas jogadas e um desempenho forte, não deu pros brasileiros que perderam a série pelo placar de 3 a 0 após levarem o terceiro mapa para o desempate.